Freizeitsport Hier gibt es in Oberhausen gratis Geräte für die Fitness

Oberhausen Wer sich mit regelmäßigen Trainings fit hält, kann in Oberhausen-Sterkrade ein neues Gratis-Angebot nutzen.

In Oberhausen gibt es ab sofort die erste Sportbox. Dort können sich Bürgerinnen und Bürger kleinere Sport-Utensilien ausleihen.

Bezirksbürgermeister Ulrich Real (SPD) hat jetzt die erste Sportbox Oberhausens in Nähe der Outdoor-Fitness-Anlage am Stadion Sterkrade freigegeben. Neben Sportdezernent Jürgen Schmidt waren auch Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Verwaltung und Sportvereinen präsent, um das neue Angebot zu würdigen.

Über eine App können die Geräte ausgeliehen werden

Bei der Sportbox handelt es sich um ein kostenloses Verleihsystem von Sportgeräten. In der Anlage Sterkrade stehen Fitnessgeräte für Outdoorsport sowie speziell für Leichtathletik und Basketball zur Verfügung. Über eine App können sich Interessierte nun die entsprechende Ausrüstung ausleihen, berichtet die Stadtpressestelle in einer aktuellen Mitteilung. Zum Equipment gehören zum Beispiel Medizinbälle, so genannte Kettlebells und Springseile. Die App kann über Google Playstore und AppStore heruntergeladen werden.

Olympischer Sportbund fördert das Oberhausener Projekt

Sowohl Anschaffung als auch Wartung und Betrieb werden zu 100 Prozent gefördert, der entsprechende Förderantrag des städtischen Sportbereichs im Programm „ReStart“ des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) war erfolgreich. Damit sei ein weiterer Baustein zur Unterstützung der sportlichen Aktivitäten der Bürgerinnen und Bürger realisiert werden.

