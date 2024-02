Haustürgeschäfte In Oberhausen-Sterkrade klingelt es bald an den Türen

Oberhausen Mitte Februar 2024 sind Direktvermarkter im Oberhausener Stadtteil Sterkrade unterwegs. Wie man sie von Betrügern unterscheiden kann.

Im Oberhausener Ortsteil Sterkrade klingelt es ab dem 12. Februar 2024 an den Haustüren. Mitarbeitende der Ranger Marketing & Vertriebs GmbH sind im Auftrag der Telekom unterwegs, um die Menschen vor Ort zum Glasfaserausbau zu beraten. „Vielen Menschen ist noch gar nicht bewusst, dass sie mittlerweile höhere Bandbreiten buchen können“, schreibt das Unternehmen. Doch wie können Mieter und Hausbesitzer erkennen, dass es sich bei den Leuten, die vor ihrer Tür stehen, nicht um Betrüger handelt?

Die Mitarbeitenden tragen Kleidung mit Telekom-Logo und einen Ausweis mit Lichtbild in Sichthöhe, informiert Ranger. Darauf befindet sich auch ein QR-Code, der zu einer Internetseite führt, die ein Foto der Person zeigt, die gerade vor einem steht. „So lässt sich prüfen, ob es tatsächlich autorisiertes Personal ist.“ Außerdem führen die Berater und Beraterinnen zur Legitimation ein Original‐Schreiben der Telekom bei sich. Darüber hinaus haben sie eine Rückrufnummer dabei, über die man im Zweifel per Telefon den Mitarbeitenden identifizieren lassen kann. Diese Nummer lautet bundesweit 0800 8266347.

Warum die Telekom weiterhin auf Haustürgeschäfte setzt

Schließt jemand direkt vor Ort einen Vertrag ab, erhält der Kunde oder die Kundin zuerst eine E‐Mail mit allen Informationen zum Auftrag und zusätzlich einen Anruf zur Qualitätssicherung. Darin besprechen die Mitarbeitenden mit den Kundinnen und Kunden genau, welches Produkt sie beauftragt haben und welche Kosten hierfür entstehen. Erst wenn der Kunde oder die Kundin alle Punkte bestätigt, wird der Auftrag an die Telekom weitergeleitet. Es soll also niemand in einen Vertrag hineingelockt werden, wie Betrüger es immer wieder auch in Oberhausen versuchen. Und sollte jemand im Nachhinein entscheiden, dass der Vertrag doch nicht der richtige für ihn oder sie ist, gilt das 14‐tägige Widerrufsrecht.

Dass die Telekom weiterhin auf Haustürgeschäfte setzt, erklärt Ranger damit, dass man so individuell beraten könne. Welche Übertragungsraten sind am Kundenanschluss möglich? Welche Router sind für Glasfaser geeignet? Wo wird die Glasfaserdose am besten montiert. „Das alles lässt sich am besten ,live‘ vor Ort zeigen und erläutern.“ Hierzu gibt Ranger allerdings den Hinweis: Die Mitarbeitenden betreten die Wohnung nur dann, wenn sie auch dazu aufgefordert werden.

Sollten die Beratungsgespräche an der Haustür nicht zur Zufriedenheit der Kundinnen und Kunden verlaufen, können sie Kritik und Feedback per Mail loswerden: feedback@ranger.de.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen