Inselfieber 2024: Mallorca-Sause zurück - mit diesem Line-up

Der Ballermann in Oberhausen: Im Sommer 2024 lässt es das Großfestival „Inselfieber“ mit 40 Mallorca-Künstlern neben dem Centro Oberhausen krachen.

Mallorca ist nur einmal im Jahr? Fans der schunkeligen Ballermann-Hymnen wissen längst: Alles Kokolores! In Oberhausen fühlen sich Schlager- und Partysänger besonders wohl. Eine Riesenfete für das Jahr 2024 ist bereits eingetütet. Wir haben die wichtigsten Informationen zusammengetragen.

Inselfieber 2024? Was ist das denn?

Inselfieber ist der Name eines großen Musikfestivals, das sich vornehmlich den auf der Partyinsel gespielten Ballermann-Hits widmet. Im vergangenen Jahr feierte die Riesenfete in Oberhausen ihre Premiere und sollte als Geburtstagsreigen „50 Jahre Ballermann“ würdigen. Dafür gab es drei Bühnen, die bekannten Mallorca-Diskotheken wie Megapark und Bierkönig nachempfunden waren. Die eigentlich einmalig angekündigte Fete wird auch im Jahr 2024 fortgesetzt.

Wann findet Inselfieber 2024 in Oberhausen statt?

Der Termin für die zweite Ballermann-Fete in Oberhausen ist in trockenen Tüchern. Am Samstag, 15. Juni 2024, wird ab 12 Uhr mit den Partysängerinnen und Partysängern gefeiert. Das Programm soll um 13 Uhr starten und bis 23 Uhr andauern.

Wo steigt das Festival Inselfieber 2024 in Oberhausen?

Am Veranstaltungsort hat sich nichts geändert. Inselfieber bittet auf die Freifläche hinter der Rudolf-Weber-Arena. Das Centro Oberhausen befindet sich quasi in Sichtweite. Das Festivalgelände wird abgesperrt und kann von Fans am Veranstaltungstag nur mit einer Eintrittskarte betreten werden. Die Adresse lautet: Arenastraße 1.

Im vergangenen September schaute auch Schlagerstar Norman Langen („Pures Gold“) beim Inselfieber in Oberhausen vorbei. Foto: Oliver Müller / FUNKE Foto Services

Was kosten die Tickets für Inselfieber 2024?

Eine reguläre Eintrittskarte fürs Inselfieber-Festival kostet rund 30 Euro. Es werden auch sogenannte Mannschaftstickets angeboten. Dabei kaufen Festivalgänger zehn Tickets und bekommen eine elfte Karte kostenfrei hinzu. Bei diesem Rechenmodell kostet ein Ticket also 27,18 Euro.

Weiterhin werden VIP-Tickets angeboten. Die Ticketbesitzer dürfen einen VIP-Bereich mit Aussichtsplattform betreten. Sie erhalten einen Parkplatz und haben Zutritt zu einer gesonderten Toilette. Ein warmes und kaltes Büfett und Getränke sind enthalten. Die VIP-Karten haben allerdings ihren Preis und kosten 230 Euro. Sogenannte Frühbucher-Tickets mit rabattierten Preisen sind schon ausverkauft.

Wie lautet das Line-up zum Inselfieber 2024?

Bisher haben die Organisatoren Mia Julia, Mickie Krause, Isi Glück, Julian Sommer, Lorenz Büffel, die Münchener Freiheit, Frenzy, Schürze, Malle Anja, Zipfelbuben, Honk, Specktakel, Sabbotage, Rumbombe, Nino de Angelo, Loona, Die Draufgänger, Norman Langen, Anna-Maria Zimmermann, Olaf Henning und Jörg Bausch bestätigt. Das sind alles Ballermann-Veteranen, die schon 2023 mit dabei waren. Allerdings stehen ebenso neue Namen im Programm: Dabei handelt es sich um Die Atzen, Knossi, Oli P., Tobee, Mike Leon Grosch, Anna-Carina Woitschack, Fantasy und Sonia Liebing. Letztlich soll es 40 Programm-Punkte geben.

Zur Erstausgabe von Inselfieber meldeten die Veranstalter rund 38.000 Fans auf dem Gelände hinter der Arena Oberhausen. Foto: Oliver Müller / FUNKE Foto Services

Wie viele Zuschauerinnen und Zuschauer waren beim Inselfieber 2023 dabei?

Die Premiere von Inselfieber war im vergangenen Jahr sehr gut besucht. Veranstalter Markus Krampe sprach von gut 38.000 Fans. Damit lockte die Schlagerfete sogar mehr Besucherinnen und Besucher an als das sonst zuschauerstärkste Festival „Ruhr in Love“ im Olga-Park. Bei der Elektro-Fete kamen 2023 rund 33.000 Fans zusammen.

Inselfieber und Oberhausen Olé - ist das nicht dasselbe?

Nein, es handelt sich um unterschiedliche Musik-Festivals. Allerdings beschäftigen sich beide Sausen mit Schlager-, Party- und Ballermann-Musik. Viele Künstlerinnen und Künstler sind identisch. 2023 fiel Oberhausen Olé am Centro Oberhausen aus, weil es besagte Schnittmengen mit der Inselfieber-Sause gab. Auch für 2024 ist Oberhausen Olé nicht angekündigt.

