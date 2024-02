Japans riesige Taiko-Trommeln donnern in Luise-Albertz-Halle

Sie zelebrieren den machtvollen Klang der großen Taiko-Trommeln: Das Septett namens „Eitetsu Fu-un no Kai“ begleitet mit wuchtigen Schlägen das Gastspiel des Waseda-Symphonieorchesters in Oberhausens Luise-Albertz-Halle.

Oberhausen Das Gastspiel des Waseda-Symponieorchesters aus Tokio in Oberhausen krönt ein Ensemble, das auf den Kult-Trommeln moderne Musik spielt.

Die fassgroßen japanischen Taiko-Trommeln, dazu das wohl berühmteste Jugendorchester Asiens und als Solistin eine in St. Petersburg geborene deutsche Geigerin: So erweisen Oberhausens internationale Sinfoniekonzerte ihrem Anspruch erneut alle Ehre. Am Freitag, 1. März, um 19.30 Uhr beginnt ein mit wuchtigen Schlägen akzentuiertes Konzert in der Luise-Albertz-Halle. Schon der Blick ins Programmheft kann für Verblüffung sorgen: Tokios altehrwürdige Waseda-Universität, mit über 140 Jahren eine der ältesten Hochschulen Japans, beherbergt gar keine eigene Musikfakultät. Dennoch gründete sich bereits 1913 das herausragende Waseda-Symphonieorchester aus Studenten unterschiedlichster Fakultäten wie Literatur, Jura oder Wirtschaft.

Getrennt in den Wissenschaften, vereint in der Musik – unter diesem Motto beweisen die jungen Musiker seitdem bei jedem Auftritt, dass sie eine perfekt harmonierende Einheit bilden. Neben regelmäßigen Konzerten in Tokio unter namhaften Dirigenten – auch Herbert von Karajan führte schon den Stab für Waseda – unternahm das Orchester bisher 13 internationale Tourneen. Auch in Oberhausen sorgten die Symphoniker schon mehrfach für Superlative bei Kritikern wie Publikum. Bei der nun anstehenden Rückkehr ins Ruhrgebiet werden sie unter der Leitung von Kyotaka Teraoka zwei Werke von Richard Strauss (1864 bis 1949) aufführen, nämlich die symphonische Tondichtung „Don Juan“ und als weiteres Frühwerk „Tod und Verklärung“ des damaligen Weimarer Hofkapellmeisters.

Solistin des Konzertabends: Alina Pogostkina spielt auf einer Barockgeige von Camillo Camilli aus dem Jahr 1752. Foto: Nikolaj Lund / Handout

Für eine vollständige Synthese aus westlicher Klassik und traditioneller fernöstlicher Musik steht der Name des Ensembles „Eitetsu Fu-un no Kai“. Die jungen Trommler erklären ihren Namen als „günstige Gelegenheit, um hochgesteckte Ziele zu erreichen“: Das meint nicht nur einen besonderen Anspruch, sondern erklärt auch den Abschied von der ganz traditionellen Taiko-Spielweise. Taiko (eigentlich schlicht „dicke Trommel“) bezeichnet in Japan große, mit Schlägeln geschlagene Röhrentrommeln, die bereits mit ihrem Erscheinen auf dem Konzertpodium ein bemerkenswertes Spektakel versprechen. Die Taiko-Performance des Werkes „Mono Prisma” mit kraftvollem Klang und rhythmischen Sequenzen, gleichzeitig stark und zart, will zum Ausklang des Konzertabends die Zuhörer – bildlich gesprochen – im Sturm erobern.

Für „Robin Hood“ erhielt Erich Korngold einen Filmmusik-Oscar

Gleiches verspricht zuvor die Solistin Alina Pogostkina mit dem Violinkonzert von Erich Korngold (1897 bis 1957), der in Hollywood auch mit Filmmusiken brillierte – und für seine „Robin Hood“-Komposition einen von gleich zwei „Oscars“ erhielt. Mit ihrer Erfahrung aus zahlreichen Auftritten bei internationalen Orchestern sowie Festivals zeigt die Violinistin auf einer Barockgeige von Camillo Camilli aus dem Jahr 1752 eine beeindruckende Vielseitigkeit – und ist dafür bereits in jungen Jahren mit renommierten Preisen ausgezeichnet worden.

Karten für das Waseda-Gastspiel gibt‘s von 9,50 Euro bis 20 Euro, für Schüler und Studenten zum halben Preis, an der Theaterkasse, Will-Quadflieg-Platz, Tel. 0208 8578 184, bei der Tourist-Info am Willy-Brandt-Platz und im Centro, Tel. 0208 824 570, sowie an der Abendkasse in der Luise-Albertz-Halle, Düppelstraße 1.

