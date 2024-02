Jecken-Appell vor Altweiber: „Lasst die Getränke zu Hause!“

Am Donnerstag (8. Februar) marschieren in Oberhausen hunderte Narren vor das Rathaus. Doch mitgebrachte Getränke sorgten im dortigen Partyzelt in den vergangenen Jahren für Ungemach.

Zur Weiberfastnacht beginnen für Karnevalisten die höchsten Feiertage: In Oberhausen hat der Sturm aufs Rathaus (ab 13 Uhr, Start am Altmarkt) eine lange Tradition. Nachdem der Stadtschlüssel erobert ist, feiern Karnevalisten und herbeigeströmte Fetenfreunde bis in den späten Nachmittag weiter.

Karneval Oberhausen: Party-Besucher bringen Fässchen plötzlich selber mit

Neben dem Hauptausschuss Groß-Oberhausener Karneval betreut das Traditionskorps „Blaue Funken“ auf dem Rathaus-Vorplatz ein Partyzelt, zapft unter der Zeltplane und an einem freistehenden Bierwagen die Getränke für Partyfreunde. Vor dem neuerlichen Start richtet der Funken-Organisator Daniel Schwan allerdings einen deutlichen Appell an die Fetenfreunde: „Bitte unterlasst es, eigene Getränke mitzubringen!“

Durch die Selbstversorger hätten es die Veranstalter spürbar schwerer, die Fete weiter durchzuführen. „Die Helfer arbeiten doch ehrenamtlich“, betont der Karnevalist. Mit den Einnahmen aus dem Getränkeverkauf wird der närrische Altweiber-Treff finanziert. „Leider werden jedes Jahr mehr und mehr Getränke selber mitgebracht. Wir reden hier nicht von dem ein oder anderen Klopfer, sondern von Fünf-Liter-Fässern und Flaschen mit teils hartem Alkohol.“

Karneval Oberhausen: Helfer arbeiten ehrenamtlich - Party bleibt kostenlos

Gerade die Schnapsflaschen hätten auf den Tischen sowieso nichts verloren. Schwan weiter: „Die Veranstaltung ist kostenlos und jedes Jahr versuchen wir so günstig wie irgendwie möglich, den Gästen die Getränke anzubieten.“ Die Organisierenden wollen zugleich an den eigentlichen Kern des jecken Treibens erinnern: „Wir wollen gemeinsam ausgelassen Karneval feiern und den Alltag für einen Moment vergessen lassen.“

Die Weiberfastnacht (8. Februar) beginnt in Oberhausen um 11 Uhr zunächst mit dem Närrischen Altmarkt. Nach dem Sturm aufs Rathaus beginnen die Altweiberbälle in den Hallen und Kneipen. Die größte Sitzungssause startet bei der KG Weiss-Grün Hoag in der Luise-Albertz-Halle (Beginn: 15.30 Uhr).

