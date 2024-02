Karneval Oberhausen: Zwei neue „Eulen“ wollen hoch hinaus

Sie fliegen auf den Eulenorden: Marc Schmitz (li.) und Manfred Flore sind in der Stadthalle Oberhausen in das närrische Kapitel aufgenommen worden.

Oberhausen Der Eulenorden in Oberhausen ist um zwei Ritter des Ordenskapitels reicher. Bei der Vergabe in der Stadthalle gab es närrische Schnittmengen.

Das Kapitel des Eulenordens närrische Weisheit ist um zwei Ordensträger reicher: In der Luise-Albertz-Halle wurde ein launiger Sonntagvormittag mit dem Prinzenempfang und einem karnevalistischen Progamm kombiniert. Walter Paßgang zog als „oberste Eule“ nach der Karnevals-Gala ein positives Fazit: „Der Karneval kommt aus der Gesellschaft und ist bei der Feier des Eulenordens zum Spiegel der Gesellschaft geworden.“

Dass beide Neu-Ordensträger zum nachtaktiven Wappentier auch inhaltlich passen, ist eine Feinheit der diesjährigen Wahl. Mit Bürgermeister und Ex-Karnevalsprinz Manfred Flore (73) befindet sich ein ehemaliger Bezirksschornsteinfeger im erlauchten Kreis. Marc Schmitz (52) kennt sich als selbstständiger Dachdeckermeister mit harter Arbeit in luftiger Höhe ebenfalls aus. Nun fliegen beide auf den Karneval.

Karneval Oberhausen: Eulen freuen sich über Schornsteinfeger und Dachdecker

Besondere Worte des Lobes fand Paßgang auch für die Zeremonie der Neuankömmlinge. „Petra Köhler als Laudatorin für Manfred Flore ließ das Leben und Wirken des Ausgezeichneten lebendig werden. Die Laudatio auf Marc Schmitz hielt der Tausendsassa und letztjährige Ritter des Eulenordens – Gerd Rien.“ Die Eulen des Vorjahres dürfen ihren Nachfolgern stets den Weg weisen. Dies hat eine lange Tradition. Und gehört zum festen Baustein des mehrstündigen Programms.

Gruppenbild mit Prinz Jörg I. (Becker) - der Kreis der Oberhausener Eulenordensträger vergrößert sich. Foto: Carsten Walden / Eulenorden

500 Gäste zählten die Gastgeber in Oberhausens guter Stube. Wie zuletzt würzte der Eulenorden sein Programm mit etablierten Unterhaltungsnamen: Ingrid Kühne gehört zur Kabarett-Bundesliga und ist ebenso in den närrischen Sälen in Köln ein Dauergast. Kollege Kai-Magnus Sting kann man fast schon als humoristische Ur-Eule bezeichnen. Seit 2020 ist der Duisburger selbst Ordensträger. Bei der Prinzengarde Köln und dem Gemeinschaftstanz aller Oberhausener Garden freuten sich die Macher ebenfalls über Applaus.

Karneval Oberhausen: Tänzerische Überraschungen für neue Ordensträger

Ein Schmankerl für die neuen Ordensträger kam besonders gut an. Paßgang: „Als Überraschung tanzte die Kindergarde der Blauen Funken mit der Tochter von Marc Schmitz, unter der Leitung von Maja Schwan. Und für Manfred Flore tanzte die Garde der KG Weiß-Grün Hoag.“ Da konnte auch Co-Gastgeber Prinz Jörg I. (Becker) gratulieren.

Mehr zum Thema

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen