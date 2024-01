Kinowochen: Schüler kommen günstig ins Cinestar am Centro

Oberhausen Während der Schulkinowochen können Schüler vergünstigt im Cinestar-Kino am Centro Oberhausen Filme gucken. Von Lauras Stern bis Sonne und Beton.

Die 17. Ausgabe der Schulkinowochen startet am 25. Januar (bis zum 7. Februar). In Oberhausen beteiligt sich der Cinestar-Filmpalast in der Neuen Mitte am größten filmpädagogischen Projekt in Nordrhein-Westfalen. Anmeldungen sind jederzeit möglich. Insgesamt zeigen während der 14 Tage rund 120 Kinos von Aachen bis Wuppertal fast 100 Filme, allesamt mit konkreten Bezügen zu den Lehrplänen, jeder einzelne mit ausführlichem Unterrichtsmaterial zum kostenlosen Download.

Veranstalter der Schulkinowochen sind „Vision Kino – Netzwerk für Film- und Medienkompetenz“ sowie „Film und Schule NRW“, eine gemeinsame Initiative des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) und des Schulministeriums. Das Programm ergänzen Gespräche mit Filmschaffenden – von der Regisseurin bis zum Szenenbildner – oder Experten zum Wissenschaftsjahr 2024 mit dem Thema „Freiheit“ und zum Sonderprogramm „17 Ziele – Kino für eine bessere Welt“. Eine Sonderreihe der Bundeszentrale für politische Bildung zum Thema „Alltag und Widerstand – mutige Mädchen und Frauen in der iranischen Gesellschaft“ zeigt filmische Perspektiven aus einem zerrissenen Land. Kurzfilmprogramme zu jüdischem Leben in Deutschland und zum kritischem Umgang mit Rechtsextremismus bieten tagesaktuellen Diskussionsstoff. Zahlreiche Filme stehen auch in der Originalsprache oder mit Untertiteln zur Verfügung.

„Hotzenplotz“-Krimi um Omas Kaffeemühle

Sieben Filme, gestaffelt nach fünf Altersgruppen, zeigt das Cinestar am Luise-Albertz-Platz - und hat für jeden der sieben Filme auch mehrere Termine zur Auswahl. Für Vorschüler und Erstklässler gibt‘ „Lauras Stern“, die bereits berühmte Geschichte des siebenjährigen Mädchens, das sich in der neuen Stadt gar nicht heimisch fühlt - bis Laura unverhofft einen kleinen Stern mit abgebrochenem Zacken findet. Mutige Siebenjährige vergnügen sich mit der neuesten Verfilmung von Otfried Preußlers „Der Räuber Hotzenplotz“: Der Gauner mit der Pfefferpistole hat Omas Kaffeemühle gestohlen; und selbstverständlich könnte Polizist Dimpfelmoser den Fall ohne die Hilfe aufgeweckter Kinder niemals aufklären.

Coole Internats-Gang: Musti (Aaron Sansi), Ruda (Franka Roche) und Sebi (Holly Schiek) in der neuesten Verfilmung von Erich Kästners: „Das fliegende Klassenzimmer“. Foto: Stephanie Kulbach / dpa

Als „Doku“ fürs Grundschulalter bietet „Checker Tobi und die Reise zu den fliegenden Flüssen“ spannend aufbereitete Informationen. In seinem zweiten Kinofilm besucht Tobi eine Höhle in Vietnam, Nomaden in der Mongolei und indigene Aktivisten im Regenwald des Amazonas. Verpackt in die fiktive Geschichte einer spannenden Schatzsuche erklärt der Film globale Zusammenhänge und versteht sich als Plädoyer für eine Annäherung an das dokumentarische Format.

Abenteuer Schule: Im Internat und auf Klassenfahrt

Die etwas älteren Grundschüler sehen mit „Das fliegende Klassenzimmer“ bereits die vierte Verfilmung des gleichnamigen Romans von Erich Kästner: Der große Satiriker erzählt von der 13-jährigen Martina, die mit ihrer alleinerziehenden Mutter und ihrem kleinen Bruder in Berlin lebt und die Chance auf ein Stipendium für ein Internat in Südtirol bekommt. Als Martina dort ankommt, gerät sie gleich in die Rivalitäten zwischen den Internen und den Externen des Johann-Sigismund-Gymnasiums. Ein gemeinsames Theaterstück soll diesen Dauerzwist endlich beilegen.

Als weiteres Schul-Abenteuer fürs Publikum ab zehn Jahren gibt‘s „Alfons Zitterbacke - endlich Klassenfahrt!“. Für den schon aus DDR-Zeiten bekannten Titelhelden beginnt der Ausflug an die Ostsee reichlich stressig. Erst verschläft er und verpasst beinahe den Bus. Dann bemerkt der Tagträumer, dass er und seine Mutter, die mit ihrem neuen Freund ebenfalls verreisen will, die Koffer vertauscht haben. So kann Alfons kaum die neue Mitschülerin Leonie beeindrucken. Für den „größten Pechvogel aller Zeiten“ ist das erst der Beginn etlicher Missgeschicke.

Rebellischer DDR-Glamour anno 1989: Marlene Burow als Suzie und Sabin Tambrea als Rudi „In einem Land, das es nicht mehr gibt“. Foto: Peter Hartwig / Handout

Noch eine DDR-Geschichte, aber bevorzugt für modebewusste Teenager, erzählt „In einem Land, das es nicht mehr gibt“. Denn auch „drüben“ gab es eine (wenn auch winzige) Haute-Couture-Szene: Mit George Orwells „1984“ in der Tasche gerät die 18-jährige Suzie in eine Kontrolle der Volkspolizei. Anstatt die Schule beenden und studieren zu können, muss sie im Kabelwerk arbeiten, um sich als „Mitglied der sozialistischen Gesellschaft“ zu bewähren. Anpassung und Disziplin bedrücken die junge Rebellin. Ein Zufall kommt Suzie zu Hilfe: Der Fotograf Coyote „entdeckt“ sie und bringt ihre Fotos ins Modemagazin „Sibylle“.

Falsche Entscheidungen machen das Leben interessanter

Für die gleiche Altersgruppe erzählt „Sonne und Beton“ von der anderen Seite Berlins. Basierend auf dem gleichnamigen Bestseller von Comedian Felix Lobrecht erleben 14-Jährige und Ältere eine Geschichte über Freundschaft und Zusammenhalt in der Neuköllner Gropiusstadt im Jahr 2003. Hier versuchen alle, irgendwie zurechtzukommen und treffen dabei viele falsche Entscheidungen, die das Leben interessanter, aber auch gefährlich machen.

Der ermäßigte Eintrittspreis für die Kinovorstellungen beträgt 4,50 Euro, Lehrkräfte und Begleitpersonen haben freien Eintritt. Auch 2024 können Schülerinnen und Schüler wieder an einem Filmkritikwettbewerb von spinxx.de, dem Onlinemagazin für junge Medienkritik, teilnehmen und Preise für die gesamte Schulklasse gewinnen. Das Projektteam der Schulkinowochen NRW steht für persönliche Beratungen unter der Hotline 0251 591 3055 zur Verfügung.

