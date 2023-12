Lachsalven: Oberhausens Amateurtheater mit schriller Komödie

Oberhausen 2024 startet das Sterkrader Amateurtheater „Kleinstädter Bühne“ mit einem König des Chaos: Ray Cooneys sehr englische Komödie „Außer Kontrolle“.

Wenn ein Staatsminister der Regierung sich zum Schäferstündchen mit der Sekretärin der Opposition in einem Luxushotel trifft, statt an einer Parlamentssitzung teilzunehmen, dann bietet das allein reichlich Zündstoff für einen vergnüglichen Theaterabend. Wenn dann aber auch noch eine Leiche in der Suite auftaucht, gerät die Situation völlig „Außer Kontrolle“. So heißt die Komödie des britischen Autors Ray Cooney, die sich die Amateurschauspieler der Kleinstädter Bühne fürs neue Jahr vorgenommen haben. Premiere feiert das turbulente Theaterstück im Lito-Palast an der Sterkrader Finanzstraße am Sonntag, 14. Januar, um 17 Uhr.

Seit Anfang Oktober 2023 probt das Ensemble unter der Regie von Sinem Gündogdu und Michael Oslislo. Neun Darsteller lassen die ereignisreiche Geschichte rund um Minister Richard Willey lebendig werden. Als dieser mit Jane Worthington, Sekretärin des Oppositionsführers, im nahegelegenen Westminster Hotel absteigt, wird das Rendezvous der zwei prompt unterbrochen. In der Suite liegt ein lebloser Körper, mutmaßlich erschlagen vom Guillotine-ähnlichen Fenster typisch britischer Bauart. Für Richard und Jane, beide verheiratet, eine mittelschwere Katastrophe. Die Polizei zu informieren, kommt nicht infrage: Wie sollten sie erklären, dass sie zusammen im Hotel sind?

Evergreens der Komödie: Ray Cooneys königliche Klamotten

Also soll George Pigden, Richards Sekretär, das Problem aus der Welt schaffen. Dieser hat allerdings das spezielle Talent, mit einer Problemlösung drei neue Probleme zu erschaffen. So wird die Suite zum bizarren Tummelplatz für weitere schräge Gestalten: unter ihnen ein geldgieriger Kellner, Janes aggressiver Ehemann, der penibel auf Ordnung bedachte Hotelmanager, eine Krankenpflegerin mit Liebeswallungen und nicht zuletzt die Gattin des Ministers. Für Richard und Jane nimmt das kreisch-komische Verhängnis seinen Lauf.

Mit „Außer Kontrolle“ bringen die Kleinstädter den Evergreen eines wahren Komödien-Königs auf die Bühne. Der inzwischen 91-jährige Londoner Ray Cooney feierte mit schrillen Dramen wie „Taxi, Taxi – Doppelt leben hält besser“ oder „Und alles auf Krankenschein“ Erfolge auf der ganzen Welt. Auch die Sterkrader Truppe brachte schon mehrfach Cooneys königliche Klamotten auf die Bühne.

Der Premiere am 14. Januar 2024 folgen Aufführungen an den Samstagen 20. und 27. Januar, jeweils 19 Uhr, sowie den Sonntagen, 21. und 28. Januar, um 17 Uhr. Der Vorverkauf läuft. Tickets für „Außer Kontrolle“ kosten 10 und 12 Euro, erhältlich samstags von 10 bis 12 Uhr im Lito-Palast, Finanzstraße 1, sowie online auf kleinstaedter.de und in Schmachtendorf bei Tabakwaren Brinkmann, Dudelerstraße 7.

