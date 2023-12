Last-Minute-Geschenke: Feierabendmarkt öffnet kurz vor Fest

Oberhausen Wer noch ein Geschenk fürs Fest braucht, kann hier fündig werden: Am 21. Dezember findet in Oberhausen noch ein Feierabendmarkt statt.

Die Festtage nahen, und damit wird die Zeit für kreative Geschenke knapp. Wer Handgemachtes für Freunde und Verwandte sucht, könnte hier fündig werden: Am 21. Dezember findet am Zentrum Altenberg in Oberhausen noch ein Feierabendmarkt statt. Die Stände sind an der Hansastraße 20 von 16 bis 20 Uhr geöffnet.

Angeboten werden zum Beispiel Gin-Geschenke vom Grubenmädchen Eva, Kleidung von Jenni und Miriam, oder die Kultcurrywurst von Innungsmeister Bischoff im Glas.

Grünkohl und WInzerglühwein auf dem Feierabendmarkt

Der Feierabendmarkt lockt allerdings nicht nur mit Last-Minute-Geschenken. Das traditionelle Motto lautet: „Mit Freunden feiern, bevor die Familie kommt“. Schließlich können die Festtage schon mal stressig werden. In gemütlicher Runde lassen sich Winzerglühwein, Reibekuchen, Fisch und Chips von der Schlemmerhütte, Grünkohl von Mr. & Mrs. Gourmet oder Weihnachtsrollen von Kin Kao genießen. Für die musikalische Untermalung sorgen das Duo Finnacht Ground aus Duisburg. >>>Auch interessant: Geschenk-Idee: Jedes Portemonnaie des Theraters ein Unikat

Laut Veranstalter Heinz Wagner sind auch noch Plätze für Kreative frei, die ihre Waren anbieten möchten. Die Standgebühr für zwei Meter beträgt zehn Euro. Die Tische müssen selbst mitgebracht werden. Die Anmeldung ist unter der Rufnummer 0171 / 747 46 83 möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen