Oberhausen Es sieht genauso aus wie das Original auf der Bühne der Ehrlich Brothers. Leser können das ferngesteuerte Modell nun mit etwas Glück gewinnen.

Der Monster-Truck ist eines ihrer Wahrzeichen – er hat seinen großen Auftritt nicht nur bei den Shows der Ehrlich Brothers, auch in der Mitmach-Ausstellung „House of Magic“ an der Centro-Promenade in Oberhausen können Fans des Magier-Duos ihn bestaunen. Mit etwas Glück können unsere Leserinnen und Leser nun ein Modell zum Fernsteuern gewinnen, das genauso aussieht wie das Original auf der Zauberbühne.

Im Januar ist das berühmte Vorbild des Modells noch dreimal in der Rudolf-Weber-Arena in der Nähe des Westfield Centros zu sehen. Dort treten Andreas und Chris Ehrlich ein letztes Mal mit ihrem Programm „Dream & Fly“ auf. Damit sind die Zaubererbrüder schon seit Ende 2019 auf Tournee. Die Veranstalter zählen bislang rund eine Million Zuschauerinnen und Zuschauer. Auch in Oberhausen war das Programm im März 2023 bereits zu sehen. Die Termine im nächsten Jahr: Freitag, 19. Januar 2024, um 20 Uhr und Samstag, 20. Januar 2024, um 14 Uhr und um 19 Uhr. Die Ticketpreise reichen von 35 bis 143 Euro plus Gebühren.

Einen Monster-Truck gibt es auch in der Mitmach-Ausstellung „House of Magic“ der Ehrlich Brothers in Oberhausen. Foto: Fabian Strauch / FUNKE Foto Services

Monster-Truck der Ehrlich Brothers: Das Modell schafft 15 Stundenkilometer

Wer sich den bekannten Monster-Truck und damit ein bisschen Zaubershow nach Hause holen will, hat dazu nun die Gelegenheit: Wir verlosen zwei Exemplare des Revell Control RAM 3500 Ehrlich Brothers Monster Trucks im Maßstab 1:16. Spielwarenhersteller Revell schreibt über das Modell: „Mit den extragroßen Reifen und jeder Menge Power unter der Haube ist der mächtige Monster Truck bereit, die Zuschauer auch abseits der Showbühne mit Action zu begeistern.“ Dank der offiziellen Zusammenarbeit mit den Ehrlich Brothers sehe das ferngesteuerte Modell genau wie sein bekanntes Vorbild auf der Bühne aus. „Nun können sich die Fans den Monster Truck im exklusiven Show-Design direkt nach Hause holen.“

Das 28 Zentimeter lange Auto schafft bis zu 15 Stundenkilometer. Mit seinem „Li-Ion Akku unter der Haube hat er genug Power für Erkundungsfahrten“, verspricht Revell. Der Akku halte etwa 15 Minuten, bevor er mit dem beiliegenden Ladegerät aufgeladen werden muss. Über seine Internetseite verkauft der Hersteller das Modell für 69,99 Euro. Geeignet ist der Mini-Truck für Fans ab acht Jahren.

Wer sich ein bisschen Magie in die eigenen vier Wände holen will, kann über das Gewinnspielformular auf waz.de/monstertruck an der Verlosung teilnehmen. Das Gewinnspiel läuft bis zum 3. Januar 2024. Viel Glück!

