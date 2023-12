Lichterfest 3. Dezember: Verkaufsoffener Sonntag Sterkrade

Oberhausen-Sterkrade Die Bilder vom ersten Tag des Sterkrader Lichterfest an diesem Wochenende sind da. Morgen haben alle Sterkrader Geschäfte in Oberhausen geöffnet.

Die rührigen Sterkrader Geschäftsleute läuten die Adventszeit ein - mit ihrem traditionellen zweitägigen Lichterfest. Unser Fotograf Oliver Müller hat am Samstag, 2. Dezember, erste Bilder vom Ereignis gemacht, die wir hier präsentieren. Am Sonntag, 3. Dezember, geht das Lichterfest weiter - die Geschäfte öffnen von 13 bis 18 Uhr. Dabei haben sich die Inhaber viele besondere Programmpunkte vor allem für Familien ausgedacht. Die diesjährige Lichterkönigin wird um 13.15 Uhr im Modehaus Lantermann, Bahnhofstraße 51, vorgestellt. Anschließend ist sie in der Fußgängerzone und immer wieder in Geschäften zu sehen.

Besucher des Adventsmarkt in der Sterkrader Propsteikirche am Samstag. Foto: Oliver Müller / FUNKE Foto Services

In der Fußgängerzone und auf dem Kleinen Markt gibt es an diesem Sonntag viele besondere Attraktionen. Der Nikolaus wartet auf die Kinder am Weihnachtsbaum Bahnhofstraße/Ecke Zilianplatz. Der Wintermarkt der Stoffzentrale ist auch am Sonntag geöffnet.

Einzigartige Portraits des Wunderkerzenschnellzeichners Tobias Kipp können vor Paashaus, Bahnhofstraße 31, bewundert werden. Außerdem gibt es zwei Feuershows von Lemmi. Eine findet um 14 Uhr vor ebike-Oberhausen, Steinbrinkstraße 207, und eine zweite um 17.15 Uhr auf dem Kleinen Markt statt. Wer immer schon mal einem Eiskünstler über die Schulter schauen möchte, kann das bei Joachim Knorra auf dem Kleinen Markt vor Spickermann.

Besucher des Adventsmarkt in der Sterkrader Propsteikirche am Samstag. Foto: Oliver Müller / FUNKE Foto Services

Vor der Volksbank, Steinbrinkstraße 223, kann jeder sein Geschick auf der Curlingbahn ausprobieren. Für Gruppen ab drei Personen lobt die Sterkrader Interessengemeinschaft einen Wettbewerb aus, bei dem man Sterkrader Geschenkgutscheine in Höhe von jeweils 100 Euro, 50 Euro und 25 Euro gewinnen kann. Für Getränke an der Curlingbahn sorgt der Cocktailstand von Pottshaker.

Kinder und Eltern vom Kindergarten St. Bernardus singen Weihnachjtslieder am Samstag bei der Baumschmückaktion am Zilianplatz in Sterkrade. Foto: Oliver Müller / FUNKE Foto Services

EinzigArtig-kunterbunt bastelt bei GATO Hair am Zilianplatz 2a mit den Kindern Lichtergläser, entweder mit Serviettentechnik oder mit Kunstschnee. Augenoptik Früchtenicht, Bahnhofstraße 43, bietet für die Kinder eine Kerzen-Tattoo-Aktion an. Vor Straube, Steinbrinkstraße 233, gibt es einen Rollator-Parcours, dieser ist für jeden, der einen Rollator hat und einen sicheren Umgang mit diesem erlernen möchte. Dabei müssen verschiedene Hindernisse mit Hilfe der Mitarbeiter bewältigt werden.

Holtener Nachtwächter laufen durch die Sterkrader Fußgängerzone

Adventszeit: Schoko-Nikoläuse auf einem Tisch beim Adventsmarkt in der Propsteikirche. Foto: Oliver Müller / FUNKE Foto Services

Ab 16 Uhr wird es musikalisch. Der Cantabile Frauenchor singt vor Klumpen Moritz, Bahnhofstraße 30, der Musikcorps Blau-Weiß Sterkrade spielt vor dem Stadtcafé Cordes, Steinbrinkstraße 217, und die Holtener Nachtwächter laufen durch die Fußgängerzone.

Außerdem findet noch ein Schokoladenkugeln-Schätzspiel statt. Gewinnspielkarten gibt es in vielen Sterkrader Geschäften. Die Laterne mit den Schokoladenkugeln steht bei help2007, Steinbrinkstraße 201, dort werden auch die Gewinnspielkarten entgegengenommen. Auch hier gibt es jeweils einen Sterkrader Geschenkgutschein in Höhe von 100 Euro, 50 Euro und 25 Euro zu gewinnen.

Kostenfreie Parkplätze im Parkhaus am Technischen Rathaus Sterkrade

Die Sterkrader Fußgängerzone ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Für die, die trotzdem mit dem Auto kommen, ist das Parkhaus am Technischen Rathaus an beiden Tagen kostenfrei geöffnet. Einen besonderen Service gibt es für Besucher am Sonntag, dann fährt eine Bimmelbahn immer wieder alle Eingänge der Fußgängerzone an.

Das Programm im Überblick am Sonntag, 3. Dezember

13 bis 18 Uhr

- Adventsmarkt, Stoffzentrale, Bahnhofstraße 16

- Bastelaktion „Kerzenverzieren“, Optik Früchtenicht, Bahnhofstraße 43

- Bastelaktion „Lichtergläser“ EinzigArtig-Kunterbunt, Gato, Zilianplatz 2a

- Cocktailstand von Pottshaker, Steinbrinkstraße 221

- Curlingbahn, Volksbank, Steinbrinkstraße 223

- Grillstand Kürten, Bahnhofstraße 12

- Kinderbahn, Fußgängerzone Sterkrader Innenstadt

- Kirmesstände und Kinderkarussell, Bahnhofstraße 44 bis 58

- Nikolausstiefelaktion, Schuhmode Lambertz, Bahnhofstraße 56

- Rollator-Parcours, Straube, Steinbrinstraße 233

- Schokoladenkugeln-Schätzgewinnspiel, help2007, Steinbrinkstraße 201

- Stelzenläuferin, Fußgängerzone Sterkrader Innenstadt

- Wunschbaumaktion

13 bis 17 Uhr

- Eiskünstler, Spickermann, Kleiner Markt

13.15 Uhr

- Vorstellung Lichterkönigin, Lantermann, Bahnhofstraße 51

13.30 bis 17 Uhr

- Nikolaus, Bahnhofstraße Ecke Zilianplatz

13.30 bis 17.30 Uhr

- Feuerzeichner, Paashaus, Bahnhofstraße 31

14 Uhr

- Feuershow, ebike-Oberhausen, Steinbrinkstraße 207

16 Uhr

- Catabile Frauenchor, Klumpen Moritz, Bahnhofstraße 30

- Holtener Nachtwächter, Fußgängerzone Sterkrader Innenstadt

- Musikcorps Blau-Weiß Sterkrade, Café Cordes, Steinbrinkstraße 217

17.15 Uhr

- Feuershow, Kleiner Markt

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen