Große Kunst für kleines Geld: Geschenkideen im Museums-Shop

Der alljährliche Trubel um die Geschenke hat längst losgelegt. Auch im Museumsshop der Ludwiggalerie Schloss Oberhausen lassen sich schöne Präsente für die Liebsten finden. Besonders die umfangreiche Bücherauswahl zur aktuellen Ausstellung „Fantastische Reise mit Jim Knopf, Bastian und Momo“ voller prächtiger Illustrationen zu den Geschichten von Michael Ende lässt keine Wünsche offen. Sogar die in der Schau gezeigten Gemälde von Sebastian Meschenmoser, in ihren gewaltigen Formaten der Blickfang im Großen Schloss, sind im Kleinen Schloss als Kunstdrucke erhältlich.

Neben Artikeln zu den laufenden Ausstellungen verfügt der Shop auch über ein großes Sortiment an Postkarten, Plakaten und Literatur zur Kunst sowie über Mitbringsel rund um das Ruhrgebiet. Während der Feiertage ist die Ludwiggalerie an Heiligabend und am ersten Weihnachtstag sowie an Silvester und Neujahr geschlossen. Am zweiten Weihnachtstag, 26. Dezember, steht die Ausstellung allerdings für Besucher jeden Alters offen.

Ruth Ngampolo leitet den Museumsshop im Schloss Oberhausen und bietet dort neben schönen Büchern auch ein ausgewähltes Sortiment an Geschenkartikeln. Foto: Gerd Wallhorn / Oberhausen

Noch vor Weihnachten gibt‘s dort die letzte Kuratorinnenführung des Jahres. Christine Vogt, die Direktorin der Ludwiggalerie, bietet am Sonntag, 17. Dezember, um 15 Uhr eine Führung durch die üppige Ausstellung an und gibt Einblicke in die bildgewaltige Welt von Michael Ende. Die Teilnahme ist kostenlos in Verbindung mit dem Museumseintritt von 8 Euro, ermäßigt 4 Euro.

Im Kleinen Schloss können Besucher sich auf die Veranstaltung „von hier zu mir“ mit Lara Schumann freuen. In einer performativen Multimedia-Installation geleitet die Künstlerin durch die vielfältige Ausstellung „Von hier“ mit den Werken von 46 Kreativen des Arbeitskreises Oberhausener Künstler.

Die Ludwiggalerie informiert unter 0208 412 49 28 oder online ludwiggalerie.de

