Warnung Minusgrade und Niesel: Warnung vor Blitzeis in Oberhausen

Oberhausen Wetterwarnung für Oberhausen: Nieselregen und Minusgrade sorgen für Blitzeis. Die Streuwagen der Wirtschaftsbetriebe sind schon unterwegs.

Die Oberhausener Wirtschaftsbetriebe (WBO) sprechen eine Warnung für Oberhausen aus: Wegen der niedrigen Temperaturen der vergangenen Tage und des am Donnerstagabend in Teilen der Stadt einsetzenden Nieselregens kann es zu gefährlichem Blitzeis auf den Straßen kommen. Auch der Deutsche Wetterdienst warnt am Abend vor gefährlicher Glätte.

„Die Streuwagen der WBO sind ab sofort in der Stadt unterwegs“, heißt es in einer aktuellen Mitteilung der WBO, die auch via WBO-App auf dem Smartphone über die aktuelle Lage informieren. „Bitte fahren Sie vorsichtig.“

