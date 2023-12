Nach schwerem Motorradunfall: Pfarrer meldet sich erstmals

Oberhausen Erleichterung in St. Marien: Der im Sommer schwer verunglückte Pfarrer Thomas Eisenmenger hat sich mit einer guten Botschaft gemeldet.

Kurz vor dem Weihnachtsfest gibt es eine schöne Nachricht aus der katholischen Gemeinde St. Marien in Oberhausen: Nach dem schweren Verkehrsunfall, den Pfarrer Thomas Eisenmenger am 21. Juli 2023 in Hessen unverschuldet erlitten hat, geht es dem Geistlichen mittlerweile besser.

In den aktuellen Pfarrnachrichten von St. Marien grüßt der Pfarrer herzlich alle Mitglieder der Gemeinde. „Nach einer schweren Zeit der Operationen unmittelbar nach dem Unfall bin ich nun auf dem Weg der Besserung und danke Gott für das geschenkte Leben“, formuliert Thomas Eisenmenger auf Seite 1 des Gemeindebriefs. Er vermisse seine „alte Heimat“ Oberhausen und St. Marien sehr, schreibt der Pfarrer weiter. Und: „Ich weiß, dass Sie alle mit mir, und ich mit Ihnen, im Geiste und im Gebet verbunden sind. Das gibt mir Kraft und stärkt mich und dafür bin ich Ihnen allen dankbar. Langsam finde ich wieder in das normale Leben zurück und weiß zu schätzen, dass Gott mir eine weitere Zukunft schenkt.“

Schwerer Unfall im Sommer auf einer Bundesstaße in Osthessen

Pfarrer Eisenmenger war im Juli 2023 in Hessen mit einem Pkw kollidiert, als er auf dem Motorrad unterwegs war. Eine 54-jährige Autofahrerin war nach Darstellung der Polizei auf der Bundesstraße 84 in Osthessen in einer langgezogenen Kurve nach links auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort fuhr aber in entgegengesetzter Richtung eine Gruppe von vier Motorradfahrern, darunter Thomas Eisenmenger. Bei dem Zusammenstoß mit dem Auto erlitt Eisenmenger schwere Verletzungen und kam für einige Zeit auf die Intensivstation.

Ihnen allen bin ich dankbar für die zahlreichen Genesungswünsche. Pfarrer Thomas Eisenmenger in den aktuellen Pfarrnachrichten von St. Marien

Pfarrer Eisenmenger formuliert in den Pfarrnachrichten mit Blick auf die zurückliegenden, für ihn so schweren Monate: „Ihnen allen bin ich dankbar für die zahlreichen Genesungswünsche und dass Sie mich im Gebet begleiten und mir so den Rücken stärken.“ Der Geistliche gibt zugleich seiner Hoffnung Ausdruck, „dass wir uns bald wiedersehen und miteinander Gottesdienst feiern können“.

