Nach Enthüllungsbericht: Anti-AfD-Demo in Oberhausen geplant

Vor einigen Tagen demonstrierten tausende Menschen gegen die AfD in Essen. Am 24. Januar ist auch eine Kundgebung in Oberhausen geplant.

Oberhausen Nach einem Bericht über ein Geheimtreffen mit AfD-Vertretern wächst der Protest in Deutschland. Auch in Oberhausen ist eine Demo geplant.

Das „Antifaschistische Bündnis für Toleranz und Demokratie Oberhausen/Runder Tisch“ ruft am Mittwoch, 24. Januar 2024, zu einer Kundgebung gegen die Alternative für Deutschland auf. Ab 18 Uhr lässt das Bündnis Redner auf dem Friedensplatz in der Oberhausener Innenstadt sprechen. Das Motto lautet: „Oberhausen steht auf! Gegen die AfD – Nie wieder ist jetzt“

Anlass für die Kundgebung in Oberhausen gibt ein Enthüllungsbericht von Correctiv. Demnach trafen sich hochrangige AfD-Vertreter in Potsdam mit bekannten Rechtsextremen, Mitgliedern der Werteunion und Unternehmern.Bei dem Geheimtreffen soll es auch um die millionenfache Abschiebung von Migrantinnen und Migranten gegangen sein.Der Bericht löste eine Welle der Empörung aus. Der von derAfD verwendete Begriff „Remigration“ wurde kurz darauf zum Unwort des Jahres gewählt. NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) bezeichnete die AfD als „gefährliche Nazi-Partei“. Die FDP-Verteidigungsministerin nannte die Partei einen „Haufen Scheiße“. Sie rückte das Treffen in die Nähe der Wannsee-Konferenz, bei der 1942 der Massenmord an den Juden organisiert wurde.

30.000 Menschen demonstrieren in Köln gegen Rechtsextremismus

7000 Menschen gingen am Montagabend (15.1.) in Essen auf die Straße, um gegen die AfD zu demonstrieren. In Köln demonstrierten am Dienstagabend (16.1.) rund 30.000 Menschen gegen Rechtsextremismus. Auch in Duisburg gab es eine größere Demonstration gegen eine AfD-Veranstaltung.

Das Oberhausener Bündnis schreibt in seinem Aufruf: „Beflügelt von hohen Umfragewerten zeigt die AfD immer deutlicher ihr menschenfeindliches, rassistisches Gesicht. Mit Blick auf Ihr Parteiprogramm und aktuelle Aussagen von AfD-Politikern sind die Dementis der Parteiführung nichts anderes als Schutzbehauptungen. Es ist an der Zeit, aufzustehen! Wer Menschen aufgrund ihrer politischen, ethnischen und kulturellen Prägung aus Deutschland vertreiben will, muss mit unserem entschiedenen Widerstand rechnen. Wir stehen für eine weltoffene Gesellschaft. In Oberhausen ist kein Platz für Ausgrenzung, Hass und Hetze, kein Platz für Faschisten und Ihre Unterstützer.“

