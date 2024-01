Nach Überfall auf Band: Konzert in Oberhausen fällt aus

Das geplante Konzert der Toten-Hosen-Tribute-Band „Opium fürs Volk“ fällt am Freitag, 26. Januar 2024, in Oberhausen aus. Nach einem Angriff auf die Musik-Gruppe sind einige Bandmitglieder verletzt. Über einen Ersatztermin wird gesprochen.

Eigentlich war alles vorbereitet. Die Tribute-Band „Opium fürs Volk“ beschäftigt sich seit zwölf Jahren mit den großen Hits der Düsseldorfer Punkrock-Stars „Die Toten Hosen“ (DTH). Die Gruppe hatte sich aus fünf Hobbymusikern im hessischen Bensheim gegründet. Seitdem ist die Musik-Band in der Szene angesagt, tourt quer durch die Republik und sollte am kommenden Freitag, 26. Januar, auch im Oberhausener Kulttempel auftreten.

Doch „Opium fürs Volk“ mussten ihr Gastspiel nun kurzfristig absagen. Die Bandmitglieder sind am Wochenende nach einem Auftritt in Köln von mehreren Personen brutal angegriffen worden. Das Konzert selbst verlief noch wie geplant. Die Gewalttat ereignete sich nach dem Auftritt auf dem Fußweg von der Konzerthalle zum Hotel, wie die Band selbst schildert. Einige Bandmitglieder sind durch den Angriff der noch unbekannten Täter demnach so schwer verletzt worden, dass ihr Konzert in Oberhausen nicht stattfinden kann.

Verletzungen nach Angriff: Gespaltene Lippe und eingerissenes Ohr

Die Musiker nennt Details in einer Mitteilung, die sie auch über Facebook (knapp 4500 Fans) an ihre Anhänger weitergaben: „Ohne jede Vorwarnung hat es Andi im Gesicht erwischt, die Lippe ist tief gespalten. Zwei weitere von uns haben ein blaues Auge, eine dicke Nase und ein eingerissenes Ohr.“

Wir sind fassungslos über diesen sinnlosen Ausbruch roher Gewalt und wissen gerade selbst nicht, wie wir das einordnen sollen Toten-Hosen-Tribut-Band „Opium fürs Volk“ - nach dem Überfall auf die Musiker in Köln

Die Angreifer hätten erst von der Band abgelassen, als diese lautstark nach der Polizei gerufen hätten. Die Täter konnten flüchten. Das Hotel soll sich nur einen kurzen Fußweg neben der Konzertstätte befunden haben. Die Lippe des betroffenen Bandmitglieds musste genäht werden. An Gesang sei vorerst nicht zu denken.

Neben dem Gig in Oberhausen fällt auch ein Konzert im Musiktheater REX in ihrer Heimatstadt Bensheim aus. „Wir sind fassungslos über diesen sinnlosen Ausbruch roher Gewalt und wissen gerade selbst nicht, wie wir das einordnen sollen“, beschreibt die Band ihre Gefühle.

Kulttempel Oberhausen und betroffene Band arbeiten am Ersatztermin

Auch im Kulttempel ist man über den brutalen Angriff geschockt und sendete Genesungswünsche an die Band. „Wir hoffen, dass die Angreifer schnellstmöglich zur Rechenschafft gezogen werden und ihr dieses traumatische Erlebnis verarbeiten könnt.“ Kulttempel-Chef Peter Jurjahn gegenüber unserer Redaktion: „Wir arbeiten an einem Ersatztermin und stehen mit der Band im Kontakt.“

Rund 300 Tickets sind für das Kulttempel-Konzert schon verkauft worden. Diese Eintrittskarten bleiben für den neuen Termin gültig. Fans, die am Ersatztermin keine Zeit haben, können ihre Tickets umtauschen. Wer ein Ticket für „Opium fürs Volk“ erworben hat, darf zudem als Trostpflaster gegen Vorlage der Eintrittskarte am Freitag, 26. Januar, ab 21 Uhr ohne Eintrittspreis die Kulttempel-Partys „Alternative - Music4Adults“ und „Die Ärzte vs. Die toten Hosen Party“ besuchen.

Der Bandname „Opium fürs Volk“ basiert auf dem gleichnamigen, 1996 erschienen Toten-Hosen-Album. Dieser Albumtitel wiederum spielt auf ein Zitat von Karl Marx an.

