Oberhausen am Wochenende: Disco im Bolleke - Comedy im Bad

Oberhausen Nach dem Karneval ist vor der Party! Am Wochenende (16. bis 18. Februar) warten auf Ausgeh-Freunde in Oberhausen spannende Konzerte und Events.

Top 1: Peyton Parrish rockt diesmal offline – in der Turbinenhalle

Peyton Parrish hat keine Probleme, sich Gehör zu verschaffen. Dem 27 Jahre alten US-Amerikaner aus Washington, D.C., rennen Fans und Follower in den sozialen Netzwerken förmlich die Internet-Bude ein: 4,5 Millionen bei Tiktok, 1,5 Millionen bei Instagram, 1,5 Millionen bei Facebook, 1,1 Millionen bei Youtube. Seine markante und durchdringende Stimme können sich seine Anhänger am Freitag, 16. Februar, ab 20 Uhr in der Turbinenhalle gönnen.

Parrish hat sich mit Rock- und Metal-Sounds in Wikinger-Klangatmosphäre einen Namen gemacht. Sein Cover „My Mother told me“ aus der TV-Serie „Vikings“ brachte ihm schnelle Aufmerksamkeit ein. Im Lipperfeld 23. Tickets: 53 Euro. www.turbinenhalle.de

Top 2: Post-Punk aus Hamburg – Leto entern das Druckluft

Wer Turbostaat oder Pascow mag, wird sicher auch bei Leto nicht fluchtartig das Weite suchen: Die Post-Punk-Band aus Hamburg hat dem Genre durchaus eine nordische Frische verliehen. Am Samstag, 17. Februar, wehen den Fans im guten alten Druckluft die Leto-Songkreationen in die Gehörgänge.

Wandelbar: Die Post-Punk-Band Leto lässt sich im Druckluft blicken. Foto: Handout / Druckluft

„Letos metaphorische Texte verlangen Hörerinnen und Hörern einiges ab, werden aber in hookige Songstrukturen verpackt, wodurch man Leto nie verliert“, meinen die Macher zur Konzert-Bambule. Die Ticketbesitzer können sich auf Pogo, stampfende Fersen und eindringliches Kopfnicken einstellen. Los geht‘s um 20 Uhr. Am Förderturm 27. Tickets: etwa 15 Euro. www.drucklufthaus.de

Top 3: Kay Ray scherzt als bunter Vogel der Comedy-Szene im Ebertbad

Feine Klinge ist nicht zu erwarten: Der bunte Vogel der humoristischen Szene steht für tabulose Scherze, hat sein Programm aber zuletzt etwas massenkompatibler gestaltet. Comedian Kay Ray stattet dem Ebertbad am Sonntag, 18. Februar, einen Besuch ab. Vorauseilende Zeilen über ihn lesen sich wie aus einer übriggebliebenen Karnevalssitzung. „Kay Ray ist der fleischgewordene Klingelstreich: Provokation und Poesie! Trash und Tabula rasa! Experiment und Ekstase!“

Ursprünglich hat Kay Ray das Frisurenhandwerk gelernt, was seine scharfen Scherze erklärt. Sein erstes Programm zeigte er am Pulverfass Cabaret in Hamburg. Und eben nun auch in Oberhausen. Achtung: Die Show beginnt bereits um 19 Uhr. Ebertplatz 4. Tickets: knapp 28 Euro. www.ebertbad.de

Top 4: Laut, wild und schnell – Unleash the Metal Madness im Altenberg

Im Zentrum Altenberg haben die Fabrikmauern schon einiges an Belastungsproben ausgehalten. Wenn das vierfache Konzert mit dem Motto „Unleash the Metal Madness“ hinzukommt, werden die Macher sehen, ob das Gebäude stabil bleibt. Die Veranstalter versprechen für Samstag, 17. Februar: „Es wird laut, wild und schnell!“

Sie bleiben im Zentrum Altenberg nicht allein: Darkness Surrounding muszieren am Samstag, 17. Februar, beim Vierer-Konzert im Zentrum Altenberg. Foto: Handout / Zentrum Altenberg

Dafür wiederum sorgen ab 18.30 Uhr die Bands Darkness Surrounding, Between Decissions, Chained Life und PT.are. Die härteren Gitarrensounds pendeln zwischen melodischem Death Metal und Metal mit Punk- und Hardcore-Anleihen. Die Gruppen stammen aus der Region, was für Heimspiel-Atmosphäre sorgen sollte. Hansastraße 20. Tickets: 13 Euro. www.zentrumaltenberg.de

Top 5: Kultkneipe Bolleke lässt Discolichter mit DJ Graci kräftig leuchten

Sie können einfach alles – sogar den Tanz zu Discolichtern: Die Kultkneipe Bolleke an der Stadtgrenze von Oberhausen und Duisburg bittet am Samstag, 17. Februar, zur: nun, Bollekedisco! Mit DJ Graci steht geballte Kompetenz am Pult. Und in den Gängen der Kneipe sollen tanzbare Songs aus sämtlichen Epochen erschallen.

Ein bunter Mix mit verschiedenen Genres steht für unkompliziertes Zappeln. Das einfache wie eindeutige Motto sagt alles: „Let‘s Dance!“ Die Kneipe öffnet ab 17 Uhr. Obermeidericher Straße 2 (Duisburg). Eintritt frei. www.bolleke.de

