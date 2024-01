In der Turbinenhalle Oberhausen wird wieder getanzt: Am Samstag, 20. Januar 2024, tanzen Partyfans beim „30up-Clubbing“ auf mehreren Tanzflächen durch die Nacht. (Archivbild)

Freizeit-Tipps Oberhausen am Wochenende: Große Party in der Turbinenhalle

Oberhausen Am Wochenende (19. bis 21. Januar) steigen bekannte Sänger, Comedian und Entertainer in den Unterhaltungsring. Ehrlich Brothers geben drei Shows.

Top 1: Zurück in den Club! Über 30-Jährige feiern wieder

Die Tanzflächen gehören nicht nur jüngeren Semestern. In der Turbinenhalle geht ein Fetenformat für Schwof-Freunde ab 30 Jahren in die zweite Runde. Die Party „30 Up – Ü30 Clubbing“ hat im vergangenen Oktober immerhin 1500 Nimmermüde in mehrere Bereiche der alten Industriehalle gelockt.

Runter vom Sofa! Schwof-Freunde ab 30 Jahren pilgern am Samstag in die Turbinenhalle. Foto: Michael Dahlke / FUNKE Foto Services

Neben breiten Cocktail-Theken und bunten Strohhalmdrinks soll es am Samstag, 20. Januar, ab 21 Uhr musikalisch reichlich Auswahl geben. 1980er-Musik, 1990er-Klänge, 2000er-Charts sowie House-Music und Black-Music erschallen ebenso wie Dancehall, Reggaeton und Latin. Um 21 Uhr öffnen sich die Türen. Tickets kosten im Vorverkauf 12 Euro plus Gebühren. Im Lipperfeld 23. www.turbinenhalle.de

Top 2: Dreifach in Zauberlaune - Ehrlich Brothers in der Arena

Schicht im Schacht bei den Ehrlich Brothers! Zumindest, was ihre Tour „Dream & Fly“ angeht. Die bekannten Zauberbrüder haben noch lange nicht ausgezaubert. Die letzte Station des alten Programms führt sie noch einmal in die Rudolf-Weber-Arena neben das Centro Oberhausen.

Sie fliegen wieder! Chris und Andreas Ehrlich kommen am Freitag und Samstag für die letzten Shows ihrer „Dream & Fly“-Tour in die Arena Oberhausen. Foto: Christoph Wojtyczka / FUNKE Foto Services

Wobei Chris und Andreas Ehrlich nicht ein Mal das Publikum in den Staun-Modus schaltet, sondern in der großen Konzerthalle gleich drei Shows auffahren. Am Freitag, 19. Januar, beginnt die Magie um 20 Uhr. Am Samstag, 20. Januar, zaubern die Ehrlich-Brüder sogar am frühen Nachmittag, nämlich um 14 Uhr. Die Abendvorstellung beginnt am selben Tag um 19 Uhr. Eintrittskarten kosten zwischen 49 und 141 Euro. Arenastraße 1. www.rudolf-weber-arena.de

Top 3: Johann König meint: „Wer Pläne macht wird ausgelacht“

Johann König scherzt sich warm. Der Comedian reimt am Freitag, 19. Januar, in der Luise-Albertz-Halle gemäß seines neuen Programms: „Wer Pläne macht wird ausgelacht!“ Ab 20 Uhr dürfen Fans dem bekannten Soester unaufgeregt aufgeregt zuhören. „Er wollte Lehrer werden. Sportlehrer für Biologie und Sachkunde. Das war der Plan“, erklären die Veranstalter schon vor der ersten Pointe. „Doch dieser Plan ging nicht auf. Nach 19 Semestern zwangen ihn die Zuschauer mit ihrer Zuneigung und ihrem Geld dazu, sich ganz dem Humor zu widmen.“

Voller Körpereinsatz! Comedian Johann König scherzt am Freitag mit brüchiger Stimme in der Luise-Albertz-Halle. Foto: Rüdiger Bechhaus / FUNKE Foto Services

Legendär ist der Titel des 16 Jahre alten Live-Albums „Missversteht mich nicht falsch – Gestammelte Werke“. Bei seiner aktuellen Tour widmet sich Johann König den Fragen des Lebens: „Wird das Haus wirklich kleiner, wenn die Kinder größer werden?“ Tickets kosten 36 Euro. Düppelstraße 1. www.luisealbertzhalle.de

Top 4: Hifi-Freunde lauschen gespannt in der Burg Vondern

Ein guter Hifi-Klang ist eine Wissenschaft für sich. Auf der Burg Vondern gibt es seit einigen Jahren eine feine Messe, die sich nicht nur mit den aktuellen Trends beschäftigt. Am Samstag, 20. Januar, und Sonntag, 21. Januar, startet „HiFi auf Burg Vondern – das Audiophile HiFi Audio & Art-Meeting“ jeweils zwischen 11 und 17 Uhr.

Hörige Fans! Hochwertige Hifi-Schätze sind am Samstag und Sonntag in der Burg Vondern zu sehen - und hören. Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

Neben Hifi-Musikboxen warten in den historischen Räumen der Burg auch besondere Schallplatten und rares Tonband-Material auf neugierige Besucherinnen und Besucher. Ebenso starten Workshops über moderne Themen des Musikgenusses - etwa über das Internet-Streaming. Neben der technischen Seite stehen auch gestalterische und künstlerische Hifi-Elemente im Fokus. Produkte legendärer Marken wie Denon, Technics, Marantz und Quadral werden vorgeführt. Der Eintritt kostet 5 Euro. Arminstraße 65. www.hifi-oberhausen.de

Top 5: „Just Floyd Project“ beschallt das Resonanzwerk

Echte Musik-Legenden sind nicht kleinzukriegen. Die Musik der 1965 gegründeten englischen Rockband Pink Floyd schallt am Samstag, 20. Januar, auffällig laut an der Stadtgrenze von Oberhausen und Essen. „Just Floyd Project – Pink Floyd Tribute Band“ quatieren sich im Resonanzwerk ein und wollen an Hits wie „Another Brick in the Wall“, „Echoes“ und „Atom Heart Mother“ nicht sparen.

Der Sound von Pink Floyd schallt durch das Resonanzwerk: Eine noch recht frisch gegründete Tribute-Band macht es am Samstag möglich. Foto: Lars Heidrich / FFS

Die Tribute-Formation debütierte erst 2022, ist aber schon deutschlandweit unterwegs. Die Musiker werden in diesem Jahr noch in der Stadthalle Eckernförde auftreten. Zugleich sind „Just Floyd Project – Pink Floyd Tribute Band“ auch für die Musik-Sommer-Nacht in der Oberhausener Innenstadt vorgemerkt. Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Eine Stunde vor dem Startakkord dürfen Fans die Halle betreten. Eintrittskarten kosten rund 32 Euro. Annemarie-Renger-Weg 5. www.resonanzwerk.de

