Oberhausen am Wochenende: „Let's Dance“ kommt mit neuer Jury

Hoch die Kelle! Jorge González und Joachim Llambi verlagern die Jury aus der RTL-Show „Let's Dance“ am Samstag, 2. Dezember, einfach in die Arena Oberhausen. Für Motsi Mabuse springt Isabel Edvardsson ein.

Oberhausen. Das Wochenende zum 1. Advent (1. bis 3. Dezember) bringt in Oberhausen einige Geschenke. Stars in der Arena. Ein Stadtteil leuchtet. Fünf Tipps.

Top 1: Night of the Proms mit Pop, Klassik und etlichen Stars

Diese Nacht ist nicht nur für die Prominenz reserviert. Am Sonntag, 3. Dezember, erwartet die Fans von „Night of the Proms“ eine rappelvolle Rudolf-Weber-Arena. Seit fast drei Jahrzehnten vereint die Show die Genres Pop und Klassik. Auch wenn der frühere Namenssponsor Nokia längst verschwunden ist, geben sich bekannte Stars das Mikro in die Hand.

Neben Toto („Hold the Line“), Anastacia („I’m outta Love“) und James Morrison („Broken Strings“) werden Aura Dione („Friends“) und Camouflage („Love is a Shield“) mit dabei sein. Dazu musizieren ab 18 Uhr das Antwerp Philharmonic Orchestra und eine Hausband. Arenastraße 1. Restkarten kosten 73 bis 110 Euro. www.rudolf-weber-arena.de

Top 2: Styrumer bringen Licht in die dunkle Jahreszeit

Die St.-Joseph-Kirche an der Lothringer Straße nennen die Styrumer einfach nur ihren Dom. Und genau hier bringt die Interessengemeinschaft Oberhausen-Styrum (IGOS) ihre Reihe „Styrum leuchtet“ an den Start(-stecker). Am Samstag, 2. Dezember, werden ab 16.30 Uhr die Lichterketten am großen Tannenbaum eingeschaltet. Vertreter der evangelischen und katholischen Kirche sprechen ein Segensgebet.

Anschließend führen die Kinder des St. Joseph-Kindergartens etwas Saisonales vor. Gäste werden vor Ort verköstigt. Der Abend soll in der benachbarten Bauernstube ausklingen. Lothringer Straße 154. Eintritt frei. www.oberhausenstyrum.de

Top 3: Die Stars von „Let’s Dance“ tanzen aus der Reihe

Die Fans schauen Tanz-Experten wie Patricija und Alexandru Ionel, Kathrin Menzinger, Christina Luft, Ekaterina Leonova oder Vadim Garbuzov nur zu gerne auf die Füße. Am Samstag, 2. Dezember, kommt ab 20 Uhr die große RTL-Show „Let’s Dance“ in die Rudolf-Weber-Arena.

Etliche Promis versuchen sich bei Discofox bis Cha-Cha-Cha. Jorge González, Motsi Mabuse und Joachim Llambi heben normalerweise die Punkte-Kellen. Jurorin Motsi Mabuse wird diesmal allerdings von Isabel Edvardsson vertreten. Dies hatte der Veranstalter schon für die vorherigen Shows in München, Hamburg und Stuttgart angekündigt. Arenastraße 1. Restkarten kosten zwischen 90 und 110 Euro. www.rudolf-weber-arena.de

Top 4: Progressive Rockfestival entert das Zentrum Altenberg

Junge Bands mit musikalischen Ambitionen lassen es am Samstag, 2. Dezember, im Zentrum Altenberg krachen. Das Progressive-Rock-Festival „Hopes & Spheres“ startet ab 19.30 Uhr mit drei Musikerkollektiven aus Mülheim, Bremen und Duisburg. Aedon (Alternative), Everest (Progressiv) und Blossom Cult (Rock) sind angekündigt.

„Jede Gruppe besitzt einen anderen musikalischen Ansatz. Was sie eint, ist die Teilnahme am berühmten 'Night Of The Prog Festival' auf der Loreley“, schreibt Veranstalter Kim Merz. Hansastraße 20. Tickets 14 bis 18 Euro. www.zentrumaltenberg.de

Top 5: Jecken trommeln am Gemäuer - Sturm auf Burg Vondern

Erst Helau, dann Chao! Die Narren stürmen am Samstag, 2. Dezember, gegen 16 Uhr die Burg Vondern. Die Freiluft-Veranstaltung bildet traditionell den Abschluss und Übergang in die Adventszeit, die karnevalsfrei bleibt. Erst Anfang Januar geht es dann im Kamelle-Kosmos weiter. Stadtprinz Jörg I. (Becker) wird gemeinsam mit dem Kinderprinzenpaar Annabell I. und Christiano I. versuchen, das historische Gemäuer zu erobern.

Die KG Blau-Gelb Vondern und Große Osterfelder Karnevalsgesellschaft (GOK) treten dem als Verteidiger entgegen. Am Ende haben sich alle wieder lieb. Es gibt einen Feldgottesdienst und anschließendes Beisammensein. Arminstraße 65. Eintritt frei. www.karneval-in-oberhausen.de

>>> Für den Frühstart: Klang.Text.Ruhr im Gdanska

Wer das Wochenende schon am Donnerstag, 30. November, starten möchte. Bitte sehr: Die Festival-Reihe Klang.Text.Ruhr gastiert ab 20 Uhr im Gdanska am Altmarkt. Hier treffen Lesungen auf improvisierte Musik. Eva Kurowski ist in Oberhausen mit dabei. Eintritt frei, Spenden willkommen.

