Oberhausen am Wochenende: Nikolausmarkt und Sarah Connor

Da ist sie ja wieder: Sarah Connor schaut am Sonntag, 10. Dezember, mit einem besonderen Weihnachtskonzert in der Arena Oberhausen vorbei. Es gibt noch Tickets.

Oberhausen. O du fröhliches Wochenende! In Oberhausen locken vom 8. bis 10. Dezember saisonale Spitzenkonzerte. Sonderprogramm auf den Weihnachtsmärkten.

Top 1: Offene Läden beim Nikolausmarkt in Schmachtendorf

Die Kälte haben wir zuletzt ja bestens kennengelernt - jetzt soll uns wieder warm ums Herz werden. Der Nikolausmarkt heizt darum vom Freitag, 8. Dezember, bis Sonntag, 10. Dezember, mit saisonalen Getränken wie heißer Bowle und einem erwärmenden Bühnen-Programm ein.

Freitag geht es um 17 Uhr los. Samstag und Sonntag schon mittags um 12 Uhr. Neben Speisen und Getränken wartet auch Kurioses: Baumscheibensägen (Samstag, 14 Uhr) oder „Weihnachten auf hoher See“ mit dem Marina-Shanty-Chor (Sonntag, 14 Uhr). Der verkaufsoffene Sonntag bittet zwischen 13 und 18 Uhr in die Läden. Schmachtendorf Mitte. Eintritt frei. www.schmachtendorf.info

Top 2: Sarah Connor lädt in der Arena zur wenig stillen Nacht

Sarah Connor muss für ihren Weg nach Oberhausen vermutlich keine Straßenkarten zerfleddern. Zuletzt gastierte die Sängerin im März 2022 in der Arena Oberhausen. Nun ist es am Sonntag, 10. Dezember, schon wieder soweit. Ho, Ho, Ho!

Connor bittet zur „Not so silent Night“ (Nicht so stille Nacht) und verspricht eine besondere Weihnachtsshow. Ob die 43-Jährige aus Delmenhorst nun mit Zipfelmütze oder Geschenkeschleife erscheint, wird sich zeigen. Arenastraße 1. Tickets 70 bis 110 Euro. www.rudolf-weber-arena.de

Top 3: Weihnachtsmärkte am Altmarkt und im Centro rocken los

Besinnliches Glühwein-Schlummern geht immer. Doch diesmal rocken sie auf den Weihnachtsmärkten stimmungsvoll los. Kostproben? Auf dem Altmarkt sorgt Sänger Nockes am Freitag, 8. Dezember, zwischen 19.30 bis 21 Uhr mit Cover-Hits von AC/DC bis ZZ Top für Laune. Am Samstag, 9. Dezember, legen Stadtbekanntheiten zwischen 19 und 22 Uhr ihre Lieblingssongs auf. Sonntag, 10. Dezember, startet ab 12 Uhr ein Familientag sowie der Tag der Chöre. Altmarkt. Eintritt frei. www.city-adventszauber.de

Auch auf dem Weihnachtsmarkt neben dem Centro Oberhausen lassen sie die Musik-Genres toben. In der Flachau Winterwelt (nähe Arena) spielt am Freitag, 8. Dezember, und Samstag, 9. Dezember, zwischen 20 und 24 Uhr die zünftige Band Nordwand. Eintritt frei. www.westfield.com

Top 4: Jugendsünde lässt zum Weihnachtstreffen die Boxen glühen

Im Altenberg üben sie schon einmal das Auspacken von Hit-Präsenten. Die Partyreihe Jugendsünde lässt am Samstag, 9. Dezember, die Boxen glühen. Im Zentrum Altenberg spezialisieren sich die Diskjockeys ab 23 Uhr auf erinnerungswürdige Hits aus den 1990er- und 2000er-Jahren.

Seit 14 Jahren kümmern sie sich hier schon um das Zappel-Material fernab des Möchtegerntrashs. Eintritt erst ab 21 Jahren. Hansastraße 20. Vorabtickets kosten um die 11 Euro. www.zentrumaltenberg.de

Top 5: Any Given Day - Metalcore aus Gelsenkirchen in der Turbinenhalle

Die Gelsenkirchener haben im Sommer bei Olgas Rock freudig den matschigen Olga-Park umgepflügt. Nun bespielen Any Given Day die weitaus widerstandsfähigere Turbinenhalle.

Stabiler Metalcore erwartet die Fans am Freitag, 8. Dezember, ab 20 Uhr in der ehemaligen Industriehalle. Dabei ist die Sause sicher kein 08/15-Konzert. „Get that done Fest“ steht für eine große Jahresabschluss-Show. Tickets knapp 37 Euro. Im Lipperfeld 27. www.turbinenhalle.de

>>> Abschlussball von Sondaschule - längst ausverkauft

Auch die Oberhausener und Mülheimer Heimspieler von Sondaschule beschallen am Wochenende die Turbinenhalle.

Was ein Ärger: Ihr Abschlussball am Samstag, 9. Dezember, war im Handumdrehen ausverkauft. Los geht es um 19 Uhr. Einlass am Lipperfeld ist um 17.30 Uhr.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen