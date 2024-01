Oberhausen am Wochenende: Olaf Henning und große Nord-Party

Bei Olaf Henning geht es Schlager auf Schlager: Am Samstag, 13. Januar 2024, steigt der Sänger in der Turbinenhalle Oberhausen in den Schunkel-Ring.

Oberhausen. Am Wochenende (12. bis 14. Januar) bespielt ein Schlagerstar die Turbinenhalle Oberhausen. Ein Teilnehmer aus „LOL: Last One Laughing“ tritt auf.

Top 1: Die Manege bleibt nicht leer - Olaf Henning in der Turbinenhalle

Vor knapp anderthalb Jahren nahm Olaf Henning in der Turbinenhalle die Glückwünsche von 1000 Fans zu seinem 25. Bühnenjahr entgegen. Am Samstag, 13. Januar, greift der Schlagerstar aus Mülheim schon wieder an. Denn ab 20 Uhr macht Olaf Henning in der 1800 Fans fassenden Turbinenhalle 2 mit einer Begleit-Band munter weiter.

Das Konzert-Motto lautet „2.0 - Alles auf Anfang“. Das bedeutet aber nicht, dass der bekannte Sänger auf Hits wie „Cowboy & Indianer“, „Blinder Passagier“, „Ich bin nicht mehr dein Clown“ und „Herzdame“ verzichten möchte. Im Lipperfeld 23. Eintrittskarten kosten 25 Euro plus Gebühren. www.turbinenhalle.de

Top 2: Bekannt aus Amazon-Show: Jan van Weyde im Ebertbad

Und Weyder geht’s! Wer sich mit der „Bitte nicht lächeln“-Show „LOL: Last One Laughing“ vom Streaming-Anbieter Amazon Prime Video auskennt, hat Jan van Weyde schon in freier Comedy-Wildbahn gesehen. In der vergangenen Staffel der von Bully Herbig präsentierten Show musste sich Jan van Weyde zur Clownerie von Scherz-Kollegen das Lachen verkneifen - schied jedoch aus.

Im Ebertbad bespaßt der Comedian am Samstag, 13. Januar, nun bei seinem Solo-Programm familiengerecht mit Wackelzahnpubertät, Homeschool-Lehrern und Einhorn-Bildern. Ab 20 Uhr wird gelacht. Ebertplatz 4. Tickets ab 29 Euro. www.ebertbad.de

Top 3: Zomkhosi möchte größte Party im Stadtnorden starten

Die Karnevalssession ist am vergangenen Wochenende in die heiße Phase gestartet. Pech: Die Bärensitzung der Karnevalsgemeinschaft Alstadener Bären am Freitag, 12. Januar, ab 20 Uhr in der Luise-Albertz-Halle ist bereits ausverkauft.

Dafür setzt die II. Karnevalsgesellschaft Zomkhosi mit ihrem grünen Samstag, 13. Januar, noch einen drauf. Der Verein kündigt in der Mensa der Heinrich-Böll-Gesamtschule nicht weniger als die größte Party im Oberhausener Norden an. Ab 19.11 Uhr stehen beim Karnevalsrausch die Bands Querfeldbeet, Dröpkes und DJ XDream auf der Bühne. Dudelerstraße. Tickets kosten 19,50 Euro. www.zomkhosi.info

Top 4: Winterlicher Rundgang durch die Siedlung Eisenheim

Eine dicke Jacke haben wir bestimmt alle im Kleiderschrank. Dick eingepackt gegen die Kälte lässt sich am Sonntag, 14. Januar, prima die Siedlung Eisenheim erkunden. Beim moderierten Freiluft-Spaziergang lernen Besucherinnen und Besucher die älteste Arbeitersiedlung des Ruhrgebiets näher kennen.

Zwischen 14.30 und 16 Uhr startet eine Zeitreise von der Gründung durch die Hüttengewerkschaft Jacobi, Haniel und Huyssen im Jahr 1846 bis zur Jetztzeit. Das LVR-Industriemuseum organisiert die anderthalb Stunden dauernde Tour. Berliner Straße 10a. Eintritt 6 Euro. industriemuseum.lvr.de

Top 5: Pott’n’Rock lässt das Revier im Zentrum Altenberg abfeiern

Das neue Jahr startet heiter bis wolkig - aber auf jeden Fall rockig. Am Samstag, 13. Januar, lassen die Macher vom Zentrum Altenberg in der Schlosserei die Feten-Serie „Pott’n’Rock“ krachen.

Die Rockdisco hat sich über Jahre einen feinen Fan-Kreis aufgebaut. Ab 22 Uhr prallen wieder Rock, Alternative, Indie und Classics auf tanzbereite Ausgehfreunde. Diese müssen allerdings mindestens 21 Jahre alt sein. Hansastraße 20. Vorverkauf 4 Euro. Abendkasse 7 Euro. www.zentrumaltenberg.de

