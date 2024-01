Oberhausen am Wochenende: Rasender Techno und Arena-Rennen

Oberhausen Am Wochenende (2. bis 4. Februar) widmen sich Events dem Rausch der Rasanz. Dafür sorgen Elektro-Festival, Kart-Fahrer und Narren im Endspurt.

Top 1: Bei den „Motor Games“ rollen Karts durch die Arena

Papaplatte lässt es in der Arena Oberhausen krachen. Hinter dem Namen steckt der Brandenburger Kevin Teller, der in sozialen Netzwerken und auf Streaming-Anbietern hunderttausende Fans hinter sich weiß. Am Sonntag, 4. Februar, bricht der 27-Jährige aus der Online-Welt aus - und veranstaltet in der Rudolf-Weber-Arena einen eigenen Kart-Wettbewerb mit zahlreichen Show-Elementen.

Bei den „Motor Games“ wird folglich ein überwiegend junges Publikum erwartet. Beim Live-Streaming-Dienst Twitch gehört Papaplatte zu den bekanntesten deutschen Gesichtern. Mehr als 2,1 Millionen Fans verfolgen seine Übertragungen. Für die Spaß-Rennen mit Elektro-Fahrzeugen sind weitere Bekannheiten aus dem Twitch- oder Youtube-Universum angekündigt. Zum Beispiel: Let‘s HugoTV, Trymacs, Kayla, Inscope, Reved, Unsympathisch TV, EliasN97 und Dner.

Der Streaming-Dienst Joyn, ein Ableger der Unternehmensgruppe ProSiebenSat.1, wird den Abend ab 17 Uhr live im Internet übertragen. Arenastraße 1. Tickets: 29 bis 69 Euro. www.rudolf-weber-arena.de

Top 2: Kabarettisten blicken im Ebertbad mit Karacho zurück

Wenn sich Ausbilder Schmidt in den eigenen Reihen befindet, ist der Programm-Name „Schlachtplatte“ nun wirklich nicht weit hergeholt. Wenn dahinter noch eine „Jahresendabrechnung“ steckt, muss man eigentlich das Schlimmste befürchten. Tatsächlich geht es am Freitag, 2. Februar, im Ebertbad aber um eine sorgsame Kabarett-Auseinandersetzung mit dem abgelaufenen Kalenderjahr.

Donald Trump scheint es zu wissen: Kabarettist Robert Griess lässt es für politische Pointen gerne knallen. Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

Neben der bekannten Armee-Ausbilder-Figur (bekanntester Satz: „Morgen ihr Luschen“) stehen mit Robert Griess, Alice Köfer und Kathi Wolf drei weitere namhafte Spaßmacher in der ehemaligen Badeanstalt am Mikrofon. Die volle Breitseite des Humors soll ab 20 Uhr vom sarkastischen Stand-up-Monolog über Satire-Ausflüge bis zu sozialkritischen Songs reichen. Ebertplatz 4. Tickets: knapp 28 Euro. www.ebertbad.de

Top 3: Karnevalisten im Endspurt - Prunksitzungen zum Finale

Kaum haben sie angefangen zu schunkeln, schon steht das letzte Wochenende mit Prunksitzungen vor den „tollen Tagen“ (ab Weiberfastnacht, Donnerstag, 8. Februar) an. Während es in der kurzen Session viele Jeckensitzungen gab, die weit im voraus ausverkauft waren, haben Narren am Samstag, 3. Februar, noch einmal Gelegenheit, sich Eintrittskarten für ein mehrstündiges Programm zu sichern.

Vor vier Jahren hatte sich die KG Blau-Gelb St. Marien ihre „Galanacht der Herzen“ ausgedacht - nun folgt am Samstag im Ebertbad der nächste Streich. Foto: Kerstin Bögeholz / FUNKE FotoServices

In der Luise-Albertz-Halle bittet die KG Weiss-Grün Hoag zur Gala-Prunksitzung mit den Musik-Gruppen „Kommando 3“ und „Bajaasch“, der Travestie-Show „Ham & Egg“ und der Partyschlager-Sängerin Ina Colada. Siggi Prokein begleitet die Sitzung ab 19 Uhr musikalisch. Düppelstraße 1. Tickets: 30 Euro. www.weissgruenhoag.

Die KG Blau-Gelb St. Marien bastelt für das Ebertbad ein eigenes Narren-Programm zusammen. Diese Rarität, entstanden aus dem Pfarrkarneval, wird fast schon wie ein Theaterstück choreografiert. Zuletzt startete solch eine Prunksitzung vor vier Jahren. Das Motto diesmal: „Die Nacht des Rabuins“. Ebertplatz 4. Tickets: 24 bis 30 Euro. www.ebertbad.de

Top 4: Schneller geht‘s kaum - Uptempo-Sause in der Turbinenhalle

Elektronische Musik gibt es bekanntlich in ganz unterschiedlichen Gattungen. Beim Zuhören überkommen einem entweder gemächliche Cocktail-Schlürf-Gefühle oder die Schallwellen erinnern eher an einen hektischen Herz-Kasper. Am Samstag, 3. Februar, gehören in der Turbinenhalle die Turntable eindeutig den Liebhaberinnen und Liebhabern der extrem schnellen Elektro-Musik. Das Hallen-Festival „200 BPM Style vs. Triple Six Mainstage“ lockt.

Das Uptempo-Genre ist aus der Hardcore-Elektronik entstanden und vor allem in den Niederlanden populär. Daher dürften in Oberhausen zahlreiche Fans aus dem Nachbarland gesichtet werden. Ab 19 Uhr legen Genre-Stars wie RefleXx, Heaven’s Demon, TerrorClown und Masters of Noise auf. Im Lipperfeld 23. Tickets: 35 Euro. www.turbinenhalle.de

Top 5: Zeitmaschine glüht zur „Jugendsünde“ im Zentrum Altenberg

Wie war das noch gleich mit der Jugend? Schon seit 14 Jahren lässt das Partyformat „Jugendsünde“ im Zentrum Altenberg die Nachtschwärmer stets taufrisch tanzen. Am Samstag, 3. Februar, setzen DJs die Boxen schon wieder ohne Pause und Luftholen unter Druck. Ab 23 Uhr bringen Hits aus den 1990er- und 2000er-Jahren die Zeitmaschine in der Schlosserei zum Glühen.

Im Dezember 2023 feierten sie noch auf dem Oberhausener Weihnachtsmarkt. Nun zieht die Party zurück ins wohl temperierte Zentrum Altenberg. Foto: Gerd Wallhorn / FUNKE Foto Services

Praktisch wie immer: Mit dem Jugendsünde-Ticket lässt sich im Zentrum Altenberg auch die benachbarte, reguläre Diskothek im Eisenlager besuchen. Der Einlass ist erst ab 21 Jahren möglich. Hansastraße 20. Tickets bei Eventim light: 11,34 Euro. www.zentrumaltenberg.de

