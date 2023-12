Die Polizei Oberhausen kontrolliert auch in der kommenden Woche wieder das Tempo auf den Straßen. Einige Messstellen gibt sie vorab bekannt.

Tempo-Kontrolle Blitzer in Oberhausen: Polizei warnt vor Hektik im Winter

Oberhausen. Der Winter kann Pläne durcheinanderbringen. Die Polizei Oberhausen mahnt zu Gelassenheit. Ab dem 11. Dezember kontrolliert sie hier das Tempo.

Noch schnell die Kinder zur Schule oder in die Kita bringen, und dann geht’s weiter zur Arbeit: Oft ist die Zeit in den Morgenstunden knapp. Doch gerade in der kalten Jahreszeit sollten Autofahrerinnen und Autofahrer mehr Zeit einplanen, mahnt die Polizei Oberhausen. Eventuell müssen noch die Scheiben vom Eis befreit werden. Diese Extra-Zeit sollte aber nicht zulasten der Sicherheit gehen.

„Die kalte Jahreszeit ist nichts für schwache Nerven. Vor allem für Autofahrer bedeutet das Zeit einzuplanen, um Autoscheiben vom Eis freizukratzen. Doch eine gute Sicht ist die Grundvoraussetzung für eine sichere Fahrt. Stimmt dann noch die Geschwindigkeit, kann fast nichts mehr schief gehen“, schreibt die Polizei in einer aktuellen Pressemitteilung.

Auch in dieser Woche kontrolliert die Polizei im Stadtgebiet wieder die Geschwindigkeit im Oberhausener Stadtgebiet.

Ab Montag, 11. Dezember, blitzt die Polizei Oberhausen an folgenden Stellen:

Montag (11. Dezember): Neumühler Straße

Dienstag (12. Dezember) Winkelstraße

Mittwoch (13. Dezember) Postweg

Donnerstag (14. Dezember) Alstadener Straße

Freitag (15. Dezember) Mellinghofer Straße Sie wollen keine Nachrichten aus Oberhausen verpassen? Dann bestellen Sie unseren kostenlosen abendlichen Newsletter: Hier geht’s zur Newsletter-Anmeldung

