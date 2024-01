Oberhausen: Karneval sorgt für Katerstimmung bei Blutspende

Oberhausen Das Deutsche Rote Kreuz befürchtet rund um Karneval wieder Engpässe – und ruft deshalb auch in Oberhausen zur Blutspende auf.

Das Deutsche Rote Kreuz ruft rund um die Karnevalstage auch in Oberhausen eindringlich zur Blutspende auf. Die Corona-Beschränkungen sind vorbei. Die Karnevalisten schunkeln sich wieder warm. Doch leider wirkt sich das närrische Treiben negativ auf die Versorgung der Patienten mit Blutpräparaten aus.

Denn nicht nur zwischen Weiberfastnacht und Veilchendienstag machen sich wesentlich weniger Menschen auf den Weg zu einem der Blutspendetermine. Auch nach Aschermittwoch zeigen sich die Auswirkungen der Karnevalsfeiern – oft in Form von Erkältungen und Grippe.

Der DRK-Blutspendedienst lädt deshalb jetzt alle Karnevalsfans, aber natürlich auch diejenigen, die mit den jecken Tagen nichts anfangen können, herzlich zur Blutspende ein: Entweder am Mittwoch, 31. Januar 2024, zwischen 15 und 19 Uhr im Gemeindesaal der Evangelischen Apostelkirche an der Dorstenerstr. 406 in Tackenberg. Oder am Mittwoch, 14. Februar, ebenfalls zwischen 15 und 19 Uhr im Katastrophenschutzzentrum an der Brücktorstr. 38 in Oberhausen-Mitte.

Eine obere Altersgrenze gibt‘s nicht mehr

Wer Blut spenden möchte, muss mindestens 18 Jahre alt sein und sich gesund fühlen. Eine obere Altersgrenze gibt es nicht mehr. Zum Blutspendetermin bitte den Personalausweis oder Führerschein mitbringen. Die eigentliche Blutspende dauert etwa fünf bis zehn Minuten. Danach bleibt man noch zehn Minuten lang liegen.

Nach der Blutspende gibt es vom Roten Kreuz eine Stärkung in Form eines Imbisses oder Lunchpakets. Alle aktuellen Blutspendetermine, eventuelle Änderungen sowie Informationen rund um das Thema Blutspende sind kostenfrei unter 0800 11 949 11 und unter www.blutspende.de abrufbar.

