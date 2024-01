Oberhausen: Kuriose Party mit Wurst-Wettbewerb und Beer Pong

Project Oberhausen: Ein Veranstalter bittet Party-Fans am Samstag, 6. Januar 2024, in den Club Steffys. Der Zutritt ist ab 18 Jahren erlaubt.

Oberhausen. Mit „Project Oberhausen“ startet eine Fete mit kuriosen Wettbewerben. Gäste mit bestimmten Vornamen haben freien Eintritt. Was dahinter steckt.

Vermutlich war es schon mal einfacher, junges Tanzvolk vom Sofa in die Clubs der Stadt zu locken. Ein Veranstalter zückt im Steffys in der Turbinenhalle Oberhausen am Samstag, 6. Januar, so ziemlich jedes Register. Dort startet ab 22 Uhr die Party „Project Oberhausen“. Die Macher sprechen von der größten Hausparty der Region.

Neben der üblichen Zappelmusik wollen sich die Macher mit kuriosen Spielen und Aktionen abheben. Das Motto der Party, die erst von Besucherinnen und Besucher ab 18 Jahren betreten werden darf, lautet mit Anlehnung an die Glücksspiel- und Feierstadt Las Vegas: „Was immer im Steffys passiert, bleibt im Steffys.“

Project Oberhausen: Flasche Sekt für BH und Boxershorts

Kurios startet es schon an der Kasse. Wer den Namen „Kevin“ trägt, muss keinen Eintritt bezahlen. Sonst werden 13 Euro fällig. Bei der Party selbst lässt sich sogar Kohle verdienen. Wer bei einem Nonsens-Wettbewerb die meisten Würstchen in seinem Mund platziert, soll laut der Veranstalter 50 Euro erhalten. Partybesucher oder Partybesucherinnen, die ihre Boxershorts oder BHs beim DJ abgeben, werden mit einer Flasche Sekt entlohnt.

Die Veranstalter suchen zudem Freiwillige, die sich eine Torte ins Gesicht werfen lassen. Ältere kennen vermutlich noch die TV-Show „Alles nichts oder?!“ mit Hugo Egon Balder und Hella von Sinnen. Und der Unsinn geht weiter: Für einen Jägermeister-Schnaps können sich geschmacklich Schmerzfreie mit einem Stift das Gesicht bekritzeln lassen.

Project Oberhausen: Steffys-Party spielt auf Anarcho-Kinofilm an

Auf Beer-Pong-Tischen startet ein komplettes Turnier. Tischtennisbälle müssen hier in aufgereihte Bierbecher geworfen werden. Ein Klassiker nicht nur bei WG-Partys. Gegen Mitternacht möchten die Macher dann Hamburger servieren. Der DJ legt EDM, Charts, Black- und Party-Hits sowie 90er und 2000er auf.

Der Name „Project Oberhausen“ spielt offensichtlich auf die zwölf Jahre alte Teenager-Komödie „Project X“ an. In dem überzeichneten Kinofilm geht es um eine außer Kontrolle geratene Hausparty, bei der am Ende die Nachbarschaft in Flammen steht.

Der Streifen wurden von Hangover-Regisseur Todd Phillips produziert und steht bei jüngeren Fans für ungezügelte Partystimmung. Während des Film-Hypes veranstalteten Jugendliche Anfang der 2010er-Jahre im realen Leben sogenannte „Facebook“-Partys, die teils Polizei-Einsätze zur Folge hatten.

