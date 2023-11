Oberhausen: Nächster Weihnachtsmarkt startet am Wochenende

So sah der City-Adventszauber im vergangenen Jahr aus: Am Wochenende wollen die Macher dem Publikum auf dem Altmarkt Oberhausen einige Neuerungen vorstellen.

Oberhausen. Das Wochenende (24. bis 26. November) vereint Adventszauber und Star-Zauberer. Ein großes Konzert steigt in der Arena Oberhausen. Unsere Tipps.

Top 1: City-Adventszauber eröffnet am Altmarkt

Am Donnerstag, 23. November, testet der Adventszauber schon einmal öffentlich, ob die Scharniere der Winterhütten tadellos funktionieren - und öffnet zu einem Pre-Opening. Offiziell los geht es aber erst am Wochenende. Genauer: Am Freitag, 24. November, um 17 Uhr startet die Eröffnungszeremonie.

Auf dem Altmarkt singt gegen 17.30 Uhr zunächst die Düsseldorfer Singer-Songwriterin Julika Elizabeth. Ab 18 Uhr wird der große Weihnachtsbaum illuminiert. Um 19.30 Uhr greift der Oberhausener Schlagersänger Andreas Lawo zum Mikrofon.

Am Samstag öffnet die Budenwelt um 12 Uhr und zwischen 17.30 Uhr und 22 Uhr startet der Traubenschmiede-Elektroabend. Mit Wein-Spezialitäten und leichter elektronischer Musik. Eintritt frei. Am Totensonntag, 26. November, bleibt der Weihnachtsmarkt in der City allerdings geschlossen. www.city-adventszauber.de

Top 2: André Rieu zückt in der Arena seine Violine

Der Violinist André Rieu zückt wieder sein liebstes Arbeitswerkzeug. Der 74 Jahre alte Niederländer gastiert am Freitag, 24. November, bei seiner großen Deutschland-Tournee in der Rudolf-Weber-Arena neben dem Centro Oberhausen. Ab 19.30 Uhr bewegen sich die Geigensaiten. Um 18 Uhr beginnt an der Arenastraße 1 der Einlass.

Seine Mischung aus leichten Klassikern, Walzern, Film- und Opernmusik sowie Popsongs lockt seit Jahrzehnten die Fans an. Mit dem aktuellen Album „Silver Bells“ sammelte André Rieu international Punkte und hohe Chartplatzierungen. Tickets: 58 bis 138 Euro. www.rudolf-weber-arena.de

Top 3: Captain Disko bringt im Altenberg einige Kollegen mit

Für Disko in die Disco? Das funktioniert am Freitag, 24. November, im Zentrum Altenberg hörbar gut. Captain Disko musizieren sich nicht nur mit Wonne durch das Pop-Genre, sondern besitzen teilweise auch Oberhausener Musikerwurzeln.

Zuletzt legte die Festival-bekannte Band bei der Musik-Sommer-Nacht am Altmarkt los, nun spielen sie an der Hansastraße 20 ein großes Konzert. Ab 19.30 Uhr bringt die Gruppe noch die Kolleginnen und Kollegen von „4Dirty5“ und Julina mit. Was schnellt in die Ohrmuschel? Tanzbare Musik, Melodien mit Ohrwurmgarantie und ein bisschen nostalgische Melancholie. Tickets: 12 bis 15 Euro. www.zentrumaltenberg.de

Top 4: „House of Magic“ lässt bekannte Zauberer tricksen

Das „House of Magic“ feiert ein komplettes Jahr mit Zauberei an der Centro-Promenade. Darum lässt die Mitmach-Ausstellung am Einkaufszentrum tief blicken - und bringt eine Woche lang bekannte Magier zum Westfield Centro.

Nachdem die Ehrlich Brothers schon am vergangenen Wochenende auf dem Terminplan standen sind nun Marc Weide (Freitag, 24. November), Marco Lalli (25. November) und Rika Magie (26. November) angekündigt. Tickets für das „House of Magic“ mit seinen 19 Räumen kosten für Kinder knapp 15 Euro, Erwachsene zahlen rund 20 Euro. www.houseofmagic.de

Top 5: Emsperlen bringen die Flachau-Winterwelt auf Trab

Am vergangenen Wochenende brannte in der Flachau-Winterwelt im übertragenen Sinne schon die Hütte. Schlagersänger Jörg Bausch tirilierte am Eröffnungstag des Centro-Weihnachtsmarkt am späten Abend ausgiebig in der Open-Air-Fläche neben der Flachau-Alm. Es gab zwischenzeitlich sogar einen Einlassstopp.

Am Freitag, 24. November, und Samstag, 25. November, legen nun die Emsperlen nach. Die Stimmungsband steht für bekannte Wohlfühlhits und internationale Pophymnen. Eine winterliche Mischung wird die Bühne neben der Freiluft-Theke beschallen. Die Veranstalter versprechen zwischen 20 und 24 Uhr Winterwelt-Programm. Eintritt frei. Übrigens: Der Centro-Weihnachtsmarkt öffnet auch am Totensonntag, 26. November -nämlich zwischen 18 und 21 Uhr. www.westfield.com

