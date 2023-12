Oberhausen: Rock Orchester Ruhrgebeat verzichtet auf Gage

Das Rock Orchester Ruhrgebeat (ROR) spielt für Oberhausens Partnerstadt. Das Charitykonzert steigt am 27. Januar 2024 im Resonanzwerk.

Oberhausen. Das bekannte Rock Orchester Ruhrgebeat spielt ein Konzert im Oberhausener Resonanzwerk. Eine Gage nehmen die Musizierenden nicht. Darum geht’s.

Für Kleinigkeiten ist das Rock Orchester Ruhrgebeat (ROR) nicht gerade bekannt. Immerhin 26 Musikerinnen und Musiker bringt das schallstarke Kollektiv für gewöhnlich auf die Bühne. Am Samstag, 27. Januar 2024, können sich auch Oberhausener von der stilistischen Bandbreite überzeugen. Dann steigt im Resonanzwerk am Annemarie-Renger-Weg 5 ein großes Konzert.

Das Besondere: Die Musizierenden treten ohne Gage auf. Auch Hallenvermieter Björn Bialowons nimmt kein Geld und stellt die Räume kostenfrei zur Verfügung. Denn: Die Erlöse sollen dem Verein „Oberhausen hilft“ zugutekommen.

Rock Orchester Ruhrgebeat: Charitykonzert für Partnerstadt Saporischschja

Dort freut man sich über das Konzert-Angebot. Das Geld werde dringend benötigt, um Menschen in der Ukraine zu unterstützen: „Vom Reinerlös werden Kindernahrung, Kleidung, Pampers, Spielzeug und medizinische Geräte gekauft, die mit dem LKW nach Saporishja transportiert werden. Vor Ort sorgen Ehrenamtliche von der Partnergesellschaft Saporischschja/Oberhausen für die direkte Verteilung an die Kinder in Waisenhäusern und Kinderkrankenhäuser.“

Das Rock Orchester Ruhrgebeat besteht nicht nur aus talentierten Solistinnen, sondern wird auch von einer recht üppig bestückten Band getragen. Drums, Bass, Gitarre, Keyboard treffen auf Baritonsaxofon, Trompeten, Posaune und Violine. Die Musiker reisen durch drei Jahrzehnte der röhrenden Rock-Geschichte.

Rock Orchester Ruhrgebeat: Oberhausener reisen durch die Rock-Geschichte

Der Verein „Oberhausen hilft“ hofft, dass die Tickets bei möglichst vielen Musikfreundinnen und Musikfreunden unter dem Weihnachtsbaum landen werden. Die Eintrittskarten kosten knapp 30 Euro. Sie sind bei Eventim erhältlich. Weitere Informationen unter: www.oberhausen-hilft.de

Der Einlass ins Resonanzwerk beginnt ab 18 Uhr. Um 19 Uhr wird zunächst eine Vorband auf den Abend einstimmen. Um 20 Uhr soll dann das Rock Orchester Ruhrgebeat übernehmen.

