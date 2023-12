Oberhausen: Silvester-Party fällt aus - das ist der Grund

Im Zentrum Altenberg bleiben die Discolichter in der Silvester-Nacht 2023 ausgeschaltet: Das beliebte Szeneformat „Silvester Düster“ fällt in Oberhausen aus, weil den Machern das Personal fehlt.

Oberhausen. Eine beliebte Silvester-Party, die hunderte Besucher anlockt, ist in Oberhausen kurzfristig abgesagt worden. Die Macher sprechen über die Gründe.

Dieser Termin steht normalerweise fest im Oberhausener Feierkalender: Die Party „Silvester Düster“ im Zentrum Altenberg sollte in der Silvesternacht wieder hunderte Gäste ins Zentrum Altenberg locken. Die Neuauflage für Fans aus der Düster-Szene wurde bereits beworben. Doch die Macher zogen nun die Reißleine und begründeten die Absage mit „organisatorischen Gründen“. Die entspannte Party fällt am Sonntag, 31. Dezember, ersatzlos aus.

Dabei konnten sich die Macher auch in diesem Jahr nicht über mangelndes Interesse beklagen und rechneten erneut mit mindestens 500 Gästen, die zu Szene-Musikstilen wie EBM, Futurepop, Industrial, Gothic und Postpunk bis in den frühen Morgen feiern wollten.

Allerdings wurde ein anderer Umstand jetzt zum Stimmungskiller. „Uns fehlt schlicht und ergreifend das Personal“, sagt Ingo Stöck vom Zentrum Altenberg auf Nachfrage der Redaktion.

Silvester im Zentrum Altenberg: Veranstaltern fehlt das Personal

In den vergangenen Jahren habe man durch engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch hohe Krankenstände ausgleichen können. In diesem Jahr hätte es nicht gereicht, um mit der vorhandenen Personalstärke die Qualität der Veranstaltung zu gewährleisten.

Kurzfristig weitere Theken-Mitarbeiter und Kellner zu akquirieren sei für die Silvesternacht nahezu unmöglich gewesen. Daher wolle man die Party rechtzeitig absagen, damit sich die Gäste nach Alternativen umschauen und den Abend anders planen könnten. „Das ist sehr schade. Aber etwas Halbherziges können und wollen wir nicht anbieten.“

Die Düsterdisco im Zentrum Altenberg ist seit Jahrzehnten etabliert und feiert normalerweise an jedem Donnerstag im soziokulturellen Zentrum an der Hansastraße. Es gibt einen großen Kreis an Stammpublikum, der regelmäßig aus den Nachbarstädten anreist.

Silvester im Gdanska: Indoor-Party mit zwei Bühnen ist ausverkauft

Auch im deutsch-polnischen Kult-Restaurant Gdanska können unentschlossene Silvester-Fans nicht mehr feiern. Dies hat aber einen anderen Grund. Dort heißt es: „Das Interesse war riesig. Unsere Feier ist mittlerweile ausverkauft.“

Das Lokal feiert ausschließlich für Ticketbesitzer im Restaurant - dafür dann mit zwei Musik-Bühnen. Im Außenbereich auf dem Altmarkt findet keine Silvester-Party statt.

Mehr zum Thema:

-> Silvester 2023 in Oberhausen: Hier starten heiße Partys

-> Wirte fürchten höhere Mehrwertsteuer - „Keine andere Wahl“

-> Konzerte und Kleinkunst in der Krise - sind die Fans zurück?

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen