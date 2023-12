Oberhausener Rotarier locken Stargast zum Benefiz-Menü 2024

Oberhausen Zum 13. Mal findet das Benefizmenü des Rotary-Clubs Oberhausen statt. Noch gibt es Karten - auch für den Auftritt eines witzigen Spitzengastes.

Schon seit 2008 lädt der Rotary-Club Oberhausen Gönner und Spender im Frühjahr zu einem opulenten Mahl mit Spitzenköchen der Stadt ein. Der Großteil des Kartenpreises von jetzt 100 Euro für das Benefizmenü wird dabei für soziale Oberhausener Projekte im Bereich „Bildung und Erziehung“ gespendet. In diesem Jahr beginnt das gesellschaftliche Ereignis am Freitag, 15. März 2024, um 18.30 Uhr in der Gastronomie des Schlosses Oberhausen. Das Motto des Treffens, an dem jeder Zahlungs- und Spendenwillige teilnehmen kann: „Innovation trifft Tradition - eine Hommage an Omas Küche.“

Fünf Köche beim Benefiz-Menü - jeder ist für einen Gang verantwortlich

Nach einem kurzen Sektempfang mit Musik bereiten Oberhausener Köche das Fünf-Gänge-Menü mit Rezepten zu, die sich nach dem „Omas Küche“-Motto des Abends richten. Für jeden Gang ist einer der Köche verantwortlich: Neben dem einstigen Sparkassen-Koch Stefan Opgen-Rhein von „Aufgetischt“, Wolfgang Bings vom NH Hotel am Rathaus und Frank Schröder von der Schloss-Gastronomie ist diesmal Stefan Kutzner von Hackbarths neu dabei. Auch der Chefkoch des Casinos der Energieversorgung Oberhausen (EVO), Mario Faulhaber, zeigt erstmals beim Benefizmenü, welche Gerichte er aus hochwertigen Zutaten zaubern kann.

Doch Essen genügt bei einem gesellschaftlichen Empfang im Schloss natürlich nicht - auch Künstler setzen den Rahmen. In diesen Jahren der Multi-Krisen versuchen es die Rotarier weniger mit klassischer Musizierkunst als mit Sprach-Kabarett: Der Duisburger Kai Magnus Sting, Stargast dieses Benefizmenüs, witzelt sich mit seinem erstaunlichen Sprachtalent durch den Abend - und will Gäste vergnüglich stimmen.

Maßgeblich organisiert hat das Ereignis der frühere Rotary-Präsident Michael Bülhoff, der diese Veranstaltung bereits von Beginn an gestaltet - immer wieder mit einem veränderten Koch-Team, neuem Motto und neuen Künstlern. Selbst der erfahrene Veranstaltungsorganisator hat allerdings nach eigenen Angaben Jahr für Jahr erneut Mühe, Köche und Sponsoren zu gewinnen.

Karten für das Benefiz-Menü der Rotarier kosten 100 Euro

Denn trotz des Preises einer Karte von 100 Euro für diesen Abend kann das Treffen nur genug Geld für soziale Taten abwerfen, wenn es zum einen genügend Köche und ehrenamtliche Helfer mobilisiert und zum anderen eine ausreichende Zahl an Sponsoren. So zeigen sich Sparkasse, Stoag, Uhren Schmiemann, Provinzial, Küchen Horstmann, Brambosch, die EVO, Belting & Partner sowie die Radiologie RIO spendabel, um nur einige der Spender zu nennen. Aber auch die Köche zeigen sich großzügig: Ihre Arbeit ist ehrenamtlich, nur die Materialkosten werden durch einen Teil der Eintrittsgelder abgedeckt.

Michael Bülhoff organisiert von Anfang an das Benefiz-Menü des Rotary-Clubs Oberhausen. Foto: Gerd Wallhorn / FUNKE Foto Services

Nun müssen sich nur noch genügend Kartenkäuferinnen oder -käufer finden. Bisher war das nie ein Problem - im Gegenteil: Die Karten waren oft schon viele Wochen vor dem Ereignis verkauft. In diesem Jahr stehen für das 13. Benefiz-Menü 100 Karten zur Verfügung zu je 100 Euro. Davon gehen 65 Euro direkt als Spende an gemeinnützige, überwiegend lokale Projekte des Rotary Clubs Oberhausen - eine Spendenquittung darüber stellt der Verein aus. Zu den Profiteuren der Spender gehören beispielsweise die Leseförderung an Grundschulen, der Kinder- und Jugendpreis bei den Kurzfilmtagen, das Projekt „Musik der Zukunft“, die Singpause an Oberhausener Schulen oder auch der jährliche Kinotag für Grundschüler.

Darüber hinaus springt der Rotary-Club Oberhausen mit seinen Mitgliedern bei weltweiten Katastrophen ein, beispielsweise halfen die Rotarier finanziell den Opfern des Erdbebens in der Türkei oder des russischen Angriffskriegs in der Ukraine. „Wir unterstützen Institutionen in diesen Fällen, bei denen wir durch unsere Kontakte wissen, dass das Geld vor Ort auch ankommt“, versichert Michael Bülhoff.

Karten für das 13. Benefizmenü am 15. März 2024 können noch unter der E-Mail-Adresse benefiz@rc-oberhausen.de bestellt werden.

