Oberhausens City besser machen: OB Schranz lädt zum Gespräch

Oberbürgermeister Daniel Schranz möchte am 15. Februar wieder mit Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommen. Das Foto zeigt ihn beim Bürgerdialog zum Haushalt am Donnerstag, 25. Januar, im Bert-Brecht-Haus.

Oberhausen „Auf ein Gespräch mit Daniel Schranz“: Oberhausens Oberbürgermeister lädt wieder zur offenen Gesprächsrunde ein, diesmal in der Innenstadt.

Oberhausens Oberbürgermeister Daniel Schranz lädt erneut zum Bürgerdialog ein: Am Donnerstag, 15. Februar, möchte er im Kultlokal Gdanska am Altmarkt in der Innenstadt mit Menschen ins Gespräch kommen, Fragen beantworten, seinen Gästen zuhören und mögliche Lösungen für Sorgen, Nöte und Probleme besprechen. Los geht‘s um 18.30 Uhr.

Mehr zum Thema

„Auf ein Wort mit Daniel Schranz“ heißt die Reihe der Bürgerdialoge, zu denen der Oberbürgermeister regelmäßig in den verschiedenen Stadtteilen einlädt. Am 15. Februar legt er also einen Zwischenstopp in der Innenstadt ein. Was funktioniert hier schon richtig gut? Und was könnte besser laufen? Diese und weitere Themen wird Schranz mit seinen Gästen besprechen. „In den Dialogen mit den Bürgerinnen und Bürgern erfahre ich, was die Menschen in den Stadtteilen bewegt“, sagt der Verwaltungschef. „Ich freue mich auf den Austausch, denn viele Anregungen machen unsere Stadt besser!“

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Bürgerinnen und Bürger können ihre Fragen und Hinweise vorab per E-Mail an buergerbeteiligung@oberhausen.de senden oder unter 0208-8252285 anrufen. Spontane Fragen sind ebenso möglich. Nähere Infos: oberhausen.de/dialogtour.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen