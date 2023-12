Olli Schulz kommt mit Band in die Turbinenhalle Oberhausen

Oberhausen. Fans kennen Olli Schulz aus dem Circus HalliGalli und als Satire-Doppelpack-Podcaster neben Jan Böhmermann. Bald spielt die Musik in Oberhausen.

Immer nur TV-Bildschirm und Podcast-Ohrenschmaus können auf Dauer auch fade schmecken. Darum geht es für Olli Schulz zurück zu den Wurzeln. Mit der Hamburger Indie-Band „Olli Schulz und der Hund Marie“ ging es vor 20 Jahren für den heute 50-Jährigen so richtig los.

Der Singer-Songwriter machte mit ironischen Alben wie „Brichst du mir das Herz, dann brech’ ich dir die Beine“ und Songs wie „Küss mich schnell, bevor du platzt“ auf sich aufmerksam.

Olli Schulz in Oberhausen: Tour-Konzert mit Band in der Turbinenhalle

Von den musikalischen Qualitäten können sich bisherige Laien bald in Oberhausen überzeugen. Am Samstag, 10. Februar 2024, kommt Olli Schulz mit Band in die altehrwürdige Turbinenhalle. Im Tourplan befindet sich Oberhausen in illustrer Gesellschaft der großen Metropolen: Auch in München (Tonhalle), Berlin (Tempodrom), Köln (E-Werk) und Hamburg (Capitol, Große Freiheit 36) macht der Singer-Songwriter Station.

Olli Schulz tourt in anderer Rolle bekanntlich gleich durch diverse TV-Formate. Die Liste ist lang. Fans kennen ihn aus dem Prosieben-Format „Circus HalliGalli“ neben Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf. Mit dem Satiriker Jan Böhmermann betreute er auf ZDFneo die TV-Talkshow „Schulz & Böhmermann“ und bespielte mit ihm zugleich auf Spotify den Podcast „Fest & Flauschig“.

Olli Schulz in Oberhausen: Von Böhmermann bis TKKG und Bibi & Tina

Doch auch in ungewohnte Rollen schlüpfte der wandelbare Quasi-Alleskönner zwischendurch. In der 219. Folge des Kinderhörspiels TKKG (Episode: „Terror frei Haus“) ist Olli Schulz neben Nora Tschirner als „Hans Sohnemann“ zu hören. Vor knapp zehn Jahre mimte er in Detlev Bucks Jugend-Kinofilm „Bibi & Tina: Voll verhext!“ zudem den Hehler Angus Naughty.

In Oberhausen bespielt Olli Schulz im kommenden Jahr gleich die große Turbinenhalle 1, die maximal knapp 4000 Fans fasst. Die Tickets sind zum Beispiel bei Eventim im Vorverkauf erhältlich. Sie kosten 42 Euro.

