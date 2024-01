Kinderkleidung Piratini: Erster Second-Hand-Markt 2024 im Centro am Sonntag

Oberhausen Im Centro Oberhausen stehen am 28. Januar wieder die Verkaufsstände des Piratini-Marktes für Kinderkleidung und Spielzeug. Eintrittspreis zieht an.

Unter dem Motto „Von Eltern für Eltern“ startet der Piratini-Markt in die Oberhausener Trödel-Saison. Am Sonntag, 28. Januar, können Besucherinnen und Besucher wieder Kinderkleidung und Spielzeug auf dem Secondhand-Markt kaufen. Die Türen des Centros öffnen von 11 bis 15.30 Uhr.

Ungewöhnlich für einen Trödelmarkt: Wer in den Centro-Gängen stöbern möchte, muss Eintritt zahlen: 4,50 Euro. Dafür werden knapp 500 Verkaufsstände im Erdgeschoss des Einkaufszentrums aufgebaut.

Zu kaufen gibt es Kleidung, Spielzeug, Kinderbücher und sogar Fahrräder für die Kleinen, das meiste aus zweiter Hand. Schwangere können den Markt bereits ab 10.30 Uhr besuchen, also vor dem großen Besucherandrang. Und für Kinder ist der Eintritt kostenlos. Shoppen macht hungrig: Die meisten Imbisse in der Coca-Cola-Oase des Centros sind am Sonntag geöffnet.

