Pro-Bahn-Spitze: Dieser Streik hat Pendler hart getroffen

Oberhausen Ausfallende Züge, volle Straßen, Verspätungen: ein Interview zum jüngsten Bahnstreik und seine Folgen für die Pendler.

„Ich bin als Pendler mit der Bahn unterwegs.“ Mehr braucht es in diesen Tagen und bereits seit Jahren nicht, um mitleidsvolle Blicke zu erhalten. Die Bahnkundinnen und Bahnkunden bemängeln technische Probleme mit der DB-Navigator-App und vor allem die Verspätungen. Nur die Hälfte aller Züge im Fernverkehr waren im November 2023 pünktlich oder maximal sechs Minuten zu spät. Die Gründe dafür sind vielfältig, so die veraltete Infrastruktur, der jahrzehntelange Rückbau von Gleisen und Weichen und ein insgesamt überlastetes Netz. Aktuell kommt zu diesen chronischen Herausforderungen der jüngste Streik der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL). Wir sprachen mit der Interessenvertretung der Bahnkundinnen und Bahnkunden und interviewten den Oberhausener Dirk Grenz, Vorstandsmitglied des Fahrgastverbands Pro Bahn NRW.

Dirk Grenz: Vor Samstag, 13. Januar, wird es keinen planmäßigen Verkehr geben, sondern nur den Notfahrplan. Aber es gibt zum Glück neben der Deutschen Bahn auch private Bahngesellschaften, die nicht betroffen sind. Ein Nebeneffekt ist übrigens, dass die Züge, die fahren, pünktlicher sind.

Grenz: Es gibt weniger Verkehr auf den Strecken, weniger Züge in Bahnhöfen und vor Baustellen, dadurch fließt der Bahnverkehr besser und die Züge können pünktlicher sein. Die Baustellen helfen während des Streiks, denn die vielen Ersatzverkehre mit Bussen von privaten Unternehmen fahren.

Grenz: Dieser Streik ist für alle Bahnfahrerinnen und Bahnfahrer heftig. Wir haben Verständnis für beide Positionen und hoffen, dass es zu einer schnellen und dauerhaften Einigung kommt. Ich persönlich habe eine langsame Eskalation erwartet und nicht gedacht, dass die Gewerkschaft mit drei Tagen Streik sofort die Keule rausholt.

Grenz: Viele Fahrgäste kommen gerade aus dem Urlaub und müssen wieder zur Arbeit, ohne erneut freinehmen zu können. Hinzu kommt die Hochwasser-Situation, die viel Güterverkehr auf die Schiene bringt.

Der Oberhausener Dirk Grenz: „Seit 20 Jahren wird die Bahn auf Verschleiß gefahren und erst in den letzten Jahren wird in die Infrastruktur wie Gleise, Stellwerke und Bahnhöfe investiert.“ Foto: Gerd Wallhorn / FUNKE Foto Services

Grenz: Die Berufe rund um die Bahn wie Lokführer oder Zugbegleiter müssen attraktiver werden. Hier sollte die Bahn als Arbeitgeber mehr Flexibilität für den Nachwuchs bieten und darüber nachdenken, ob traditionelle Schichtmodelle noch zeitgemäß sind. Heutzutage ist vielen Menschen eine Work-Life-Balance wichtig.

Grenz: Marode!

Grenz: Infrastruktur, Kommunikation und Transparenz.

Grenz: Seit 20 Jahren wird die Bahn auf Verschleiß gefahren und erst in den letzten Jahren wird in die Infrastruktur wie Gleise, Stellwerke und Bahnhöfe investiert. Dadurch haben wir auf Jahre hinaus eine riesige Zahl an Baustellen. Noch ein Problem für Pendler ist die fehlende Absprache mit den Sperrungen der Autobahnen. Hier fehlt es an einem Gesamt-Mobilitäts-Konzept.

Grenz: Natürlich die fehlende Kommunikation über Verspätungen, Gleiswechsel, Ersatzverkehr oder Zugausfälle. Hier wünschen wir uns als Pro Bahn eine deutlich bessere Information der Kundinnen und Kunden.

Grenz: Am Beispiel Ticketpreise ist das gut zu sehen. Die Preise sind angesichts von Normalpreis, Flex-Möglichkeiten und Rabatt-Aktionen rational nicht nachvollziehbar. Für den Nahverkehr ist das Deutschland-Ticket natürlich ein Segen und hat das Bahnfahren für Pendler deutlich attraktiver gemacht.

Grenz: Ich war gerade in Japan und bin dort mit der Bahn gefahren. Die Züge sind immer pünktlich und sauber, die Bahnhöfe sind lebhafte Shopping-Malls, in denen man sich sicher fühlt, es gibt eine Schalter-Bedienung und vieles mehr. Daran sieht man, wie es gehen könnte. Ich würde allen Bahn-Mitarbeitenden eine zweiwöchige Hospitation mindestens bei einer europäischen Nachbarbahn ermöglichen. Dabei ist mir klar, wie stressig die Jobs, zum Beispiel Zugbegleiter, sind. Von uns Fahrgästen wünsche ich mir einen respektvolleren Umgang mit dem Personal.

>>>Pro Bahn NRW: Das ist Dirk Grenz

Der Oberhausener Dirk Grenz ist 50 Jahre alt, gelernter Bankkaufmann und pendelt seit Jahren von Sterkrade nach Düsseldorf. Er ist ehrenamtlicher Beisitzer im Vorstand von Pro Bahn NRW und Vorsitzender des Pro-Bahn-Regionalverbands Ruhr. Wenn er nicht auf den Zug wartet, ist er als Schwimmer sportlich für den Sterkrader Schwimmverein aktiv, zuletzt bei den Masters-Schwimm-Weltmeisterschaften in Japan, wo er für drei Kilometer 1:01:40 Stunde benötigte. Im Meer!

