Protest gegen Ex-Stadtdechanten: fußstampfend aus der Kirche

Beim Sonntagsgottesdienst in St. Clemens in Oberhausen-Sterkrade ist den Gläubigen die Ernennung des Ex-Stadtdechanten von Duisburg zum Pastor in Oberhausen mitgeteilt worden.

Oberhausen Die Entscheidung des Bistums, den Ex-Stadtdechanten von Duisburg nach Oberhausen zu vesetzen, stößt an der Basis auf strikte Ablehnung.

Zum Schluss der einstündigen Sonntagsmesse von St. Clemens in Oberhausen-Sterkrade ist es so weit: Pastor Andreas Becker liest die offizielle Mitteilung vor, dass der Ex-Stadtdechant von Duisburg, Roland Winkelmann (60), zum Pastor in St. Clemens ernannt wird und seinen Dienst am 1. Februar beginnen soll. In der katholischen Kirche nennt man eine solche Erklärung „Proklamandum“.

Winkelmann war wegen grenzverletzendem sexualisierten Verhaltens gegenüber jungen Menschen vom Ruhrbischof im März 2023 von seinen Ämtern freigestellt worden. Strafrechtlich relevantes Verhalten hat die Staatsanwaltschaft nicht festgestellt. Das Ermittlungsverfahren ist eingestellt worden. Der Geistliche hat die Auflage des Bistums erfüllt, sein Verhalten kritisch zu reflektieren, und sich öffentlich entschuldigt. In der Kinder- und Jugendarbeit soll er nicht mehr eingesetzt werden.

Offener Brief der Katholischen jungen Gemeinde (KjG) zeigt Wirkung

Nachdem die Katholische junge Gemeinde (KjG) von St. Clemens am Tag zuvor in einem offenen Brief bereits ihren Protest gegen die Versetzung des Geistlichen nach Oberhausen formuliert hat, finden sich an diesem Sonntag in der offiziellen Mitteilung an die Gläubigen allerdings einige Ergänzungen, die es am Tag zuvor noch nicht gegeben hat. Pfarrer Becker liest vor: „Eigentlich sollte ich an dieser Stelle den früheren Duisburger Pfarrer und Stadtdechant Roland Winkelmann als neuen Pastor unserer Pfarrei ankündigen. Allerdings hat ein Jugendverband bereits Samstagmorgen einen Offenen Brief online gestellt, so dass die für diesen Sonntag geplante Kommunikation dazu allein nicht angemessen ist.“ Geplant sei weiterhin, dass Pastor Winkelmann in der Propsteipfarrei St. Clemens zum 1. Februar ernannt werden soll. Ob der Bischof dies nun tatsächlich tun könne, würden allerdings erst die nächsten Tage zeigen.

Gespräch mit der katholischen Jugend wahrscheinlich am 30. Januar

Propst Müller und die Personalverantwortlichen aus dem Generalvikariat des Ruhrbistums werden nun voraussichtlich am Dienstagabend, 30. Januar, mit den Leitern des Netzwerkverbandes Jugend der Großpfarrei St. Clemens ein Gespräch führen, in dem es um die umstrittene Ernennung des Ex-Stadtdechanten als Pastor in St. Clemens geht. Wörtlich heißt es im Proklamandum: „Dabei und bei weiteren Gesprächen in den nächsten Tagen wird sich zeigen, ob es angemessen ist, Pastor Winkelmann hier bei uns in der Pfarrei einzusetzen und ob der Bischof uns und Roland Winkelmann selbst dies zumuten kann.“

Der Duisburger Ex-Stadtdechant Roland Winkelmann soll ab 1. Februar 2024 Pastor in St. Clemens in Oberhausen-Sterkrade werden. Foto: Oliver Müller / Duisburg

Das Bistum zieht also seine Entscheidung nicht zurück, macht aber deutlich, dass man offen sei für die sich jetzt anbahnenden Gespräche mit den Katholikinnen und Katholiken an der Basis. Dort, an der Gemeindebasis, herrscht offenbar eine ziemlich eindeutige Stimmung. Roland Winkelmann solle nicht in Oberhausen als Pastor eingesetzt werden, heißt es. Diese Forderung formulieren fast alle Menschen, die sich nach dem Sonntagsgottesdienst vor der St.-Clemens-Kirche einfinden, um untereinander und mit Pastor Becker, der ebenfalls vor die Kirche gekommen ist, zu diskutieren.

Martina Duckscheidt, in der Gemeinde auf vielfältige Weise ehrenamtlich engagiert, hat kurz zuvor mit einigen Familien aus Protest das Gotteshaus fußstampfend verlassen, direkt nach der offiziellen Erklärung zur Ernennung des Ex-Stadtdechanten. Sie kann es nicht fassen, dass ein Geistlicher nach mehrfach grenzverletzendem sexualisierten Verhalten gegenüber jungen Menschen wieder als Pastor eingesetzt werden soll. Viele andere Gesprächspartner stimmen ihr zu und drohen, ihre Ehrenämter in der Gemeinde aufzukündigen, wenn es bei dieser Personalie bleibt. Winkelmann soll Messdiener an Oberschenkel und Hüfte berührt, emotionale Briefe und Textnachrichten mit sexuellen Andeutungen verschickt und zweideutige Anspielungen im Gespräch gemacht haben.

Ältere Dame: „Sie urteilen hier über einen Menschen, den sie gar nicht kennen“

Plötzlich rückt eine ältere Dame im Rollstuhl vor der St.-Clemens-Kirche an die Diskutierenden heran. Sie habe Roland Winkelmann bereits vor vielen Jahrzehnten als Schüler kennengelernt. Aus ihm sei ein sehr guter Pfarrer geworden. „Sie urteilen hier über einen Menschen, den sie gar nicht kennen“, wirft die Frau den Umstehenden vor: ein Pro-Winkelmann-Statement, das an diesem Sonntagmittag allerdings einzigartig bleibt. Alle anderen wollen einfach nicht, dass der Ex-Stadtdechant künftig in St. Clemens als Pastor tätig ist und sie erwarten, dass der Ruhrbischof nach Sterkrade kommt und sich im direkten Gespräch den Menschen vor Ort stellt. Martina Duckscheidt etwa ist in jeder Sekunde anzumerken, wie das Thema sie aufwühlt. Sie und ihre Mitstreiter wollen so lange protestieren, bis die Versetzung von Roland Winkelmann nach Oberhausen offiziell zurückgenommen worden ist.

