Neue Nutzung Richtfest – so wandelt sich eine Ex-Kirche in Oberhausen

Oberhausen Die Neunutzung ehemaliger Kirchengebäude schreitet in Oberhausen voran. Nächste Woche ist Richtfest für ein solches Projekt.

Am Standort der Kirche „Heilig Geist“ in Oberhausen-Bermensfeld tut sich was: Am Donnerstag, 14. Dezember, ist dort Richtfest angesagt.

Anfang des Jahres 2022 hatte in „Heilig Geist“ der Abschiedsgottesdienst stattgefunden. Das Gotteshaus gehört zur katholischen Gemeinde St. Marien. Das ehemals als Tagungskirche genutzte Gebäude an der Straße Hausmannsfeld im östlichen Stadtgebiet von Oberhausen ist seitdem außer Dienst gestellt. Bauleute und Bagger sind angerückt. Über viele Monate ist hier kräftig gearbeitet worden. >>> Auch interessant:Katholiken investieren drei Millionen in ein neues Stadthaus

Neues Leben hält Einzug: Projekt mit Kita und Wohnungen

Nun hält in nicht mehr allzu ferner Zeit neues Leben Einzug in das Gebäude. Die Umbauarbeiten haben jetzt mit dem Richtfest einen wichtigen Meilenstein erreicht. Der Standort soll künftig Platz für eine Kita und Wohnungen bieten.

Wohnungen, Kita und ein Ort der Begegnung: Das alles wird Heilig Geist vereinen. Architekt Wilhelm Hausmann

„Wohnungen, Kita und ein Ort der Begegnung: Das alles wird Heilig Geist vereinen“, zeigte sich Architekt Wilhelm Hausmann bereits im Jahr 2022 vom Umbaukonzept überzeugt. Außerdem werde „Heilig Geist“ ein spiritueller Ort bleiben. Im Zuge des Richtfestes gibt es am Donnerstag, 14. Dezember, zunächst um 15 Uhr einen Gottesdienst; um 16 Uhr wird der Richtspruch gesprochen.

