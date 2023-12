Ruhige Weihnachten? Warum so viele Hetzer unterwegs sind

Oberhausen Propagandisten nutzen die weltweiten Krisenjahre aus, um Menschen aufzuhetzen. Doch es gibt gute Gründe, sich nicht kirre machen zu lassen.

Weihnachten 2023 – und schon wieder liegt ein Jahr hinter uns, das viele von uns erschöpft zurücklässt: Das vierte Krisenjahr in Folge mit Pandemie, Ukraine-Krieg, Energiekrise, Hamas-Angriff und anhaltenden Klimaschäden hat gezeigt, dass unsere Gesellschaft sich nachhaltig verändert hat. Die Menschen sind spürbar erschüttert, sie sind im Alltag nervöser, hektischer, ungeduldiger – ja, auch intoleranter, empörter und unverzeihlicher gegenüber ihren Mitmenschen. Wer in Bussen und Bahnen unterwegs ist, wer mit dem Auto oder Rad fährt, erlebt ständig ungebührliches Verhalten, bei dem man vor gar nicht allzu langer Zeit gesagt hätte: Das gehört sich doch nicht!

Psychologisch ist es verständlich, dass uns die anhaltenden Wellen der weltweiten Schicksalsschläge innerlich aus den Angeln heben. Zudem befeuern dubiose Medienseiten mit Falsch-Videos und Falsch-Infos eine Hysterisierung der Gesellschaft, unterstützt von inländischen Extremisten und ausländischen Mächten: Ihnen nutzt der Irrglaube, Deutschland stünde am Abgrund und hier herrschten chaotische Verhältnisse. Nur im Chaos haben Extremisten in einer Demokratie die Chance, an die Macht zu kommen.

Hetzerische und unerbittliche Diskussionen

So werden die notwendigen Diskussionen über die Probleme in diesem reichen Land hetzerischer und unerbittlicher denn je geführt, werden wieder die alten Sündenböcke als vermeintliche Verursacher für unsere objektiven Schwierigkeiten gefunden: Zuwanderer, Geflüchtete, die angebliche Faulheit von Armen. Die sollen also schuld daran sein, dass Deutschland seit Jahrzehnten zu wenig in Brücken, Straßen und Nahverkehr investiert? Zu wenig neue Wohnungen baut? Ein zu wenig leistungsfähiges Bildungssystem hat? Und zu hohe Strompreise?

In Wahrheit weiß jeder, der mit offenen Augen durchs Leben geht: Wenn Deutschland kein Einwanderungsland wäre, wäre die Wirtschaft hier schon längst zusammengebrochen, ganze Servicebereiche würden nicht mehr existieren. Bei allen Integrationsproblemen sind Zuwanderer in der Mehrheit auch ein kultureller und menschlicher Gewinn für unsere Gesellschaft.

Mit ihrem Leben sind viele Menschen zufrieden

Zum Glück fallen die allermeisten Bürger nicht auf die menschenfeindliche Hass-Propaganda herein. Mit dem eigenen Leben sind nach dem jährlich veröffentlichten „Glücksatlas“ der Universität Freiburg überraschend viele Bürgerinnen und Bürger zufrieden – trotz der Krisenjahre: Auf einer Skala von 0 bis 10 bewerteten die Befragten in NRW ihre allgemeine Zufriedenheit im Schnitt mit 7,0 Punkten. In Oberhausen leben 77 Prozent der Bürger gerne, zwei Drittel sind mit ihrem Wohn-Stadtteil zufrieden, sogar 79 Prozent mit ihrer Wohnung. Also doch kein Chaos-Staat.

Denn viele, die sich in der Welt umschauen, wissen ganz genau: Wir leben in einem Land, um das uns ein Großteil der Weltbevölkerung beneidet, man frage nur mal US-Touristen in Deutschland. Nicht ohne Grund suchen so viele Ausländer bei uns ihr persönliches Glück. Und wir können dankbar sein, dass wir hier in dieser Region der Erde leben und ruhige Weihnachten feiern können. Wir wünschen Ihnen in diesem Sinne ein frohes, glückliches Fest.

