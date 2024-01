Oberhausen Die Straßen hatten sich am Freitag in Eisbahnen verwandelt. Das könnte sich jetzt wiederholen. Die WBO sind mit Streuwagen unterwegs.

Schneeflocken rieseln am Montag, 15. Januar 2024, auf die Dächer der Oberhausener Innenstadt. Was romantisch wirkt, hat es in sich. Der Deutsche Wetterdienst warnt für den Nachmittag vor einer außergewöhnlichen Gefahrenlage auf den Straßen.

Heikel könnte es ab 15 Uhr werden. Denn dann ist Regen angekündigt, der selbst bei zwei Grad plus die gefrorenen Böden erneut in frostige Rutschbahnen verwandeln könnte. Bereits am vergangenen Donnerstag und Freitag war es nach Angaben der Oberhausener Polizei durch spiegelglatte Straßen zu rund 30 Verkehrsunfällen gekommen.

Immerhin: „Der Berufsverkehr am frühen Montagmorgen verlief reibungslos“, versichert Polizeisprecherin Luise Lakhal. Dafür hatten auch die Streufahrzeuge der Wirtschaftsbetriebe Oberhausen (WBO) gesorgt.

Oberhausen: Streudienst ist seit 4 Uhr früh im Einsatz

„Die Kollegen sind seit Montag früh, 4 Uhr, unterwegs“, bestätigt WBO-Sprecher Jan Küppers auf Nachfrage dieser Redaktion. Sechs große und eine kleine Streumaschine sowie etliche Handkolonnen seien im Einsatz, um zumindest die Hauptstraßen in Oberhausen verkehrssicher zu halten. Rund 20 Tonnen Salz brachten die 17 WBO-Mitarbeiter dabei auf den Asphalt.

In den Wohngebieten gilt dagegen nach wie vor: Rutschgefahr! Denn die abgelegenen Stadtbezirke werden erst dann gestreut, wenn die wichtigsten Routen eisfrei sind – und das kann bekanntlich dauern.

Immerhin: Die WBO-Depots sind gut gefüllt. „Aktuell lagern wir auf unserem Betriebshof noch zirka 2300 Tonnen Salz ein.“ Dazu kommen weitere 1400 Tonnen in einem Außenlager. „Je nach Kälteperiode reicht dieser Vorrat also über 70 Tage bei einem durchschnittlichen Verbrauch von 50 Tonnen pro Einsatz“, kann Küppers beruhigen.

