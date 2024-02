Saporischschja zeigt Schauspiel aus den ersten Kriegstagen

Oberhausen Im Studio des Theaters Oberhausen gastiert an zwei Abenden das freie Theater „Vie“ aus der ukrainischen Partnerstadt.

Die Menschen in Oberhausens frontnaher ukrainischer Partnerstadt Saporischschja leben im Jahr 2075 in Frieden - aber sie sollten besser nicht die gerade erfundene Zeitmaschine benutzen, um in die Vergangenheit der 2020er Jahre zurückzukehren. Mit dieser Science-Fiction-Konstellation spielt das freie Theater-Labor „Vie“ in seiner Produktion „Donbas 2075“. In einer Kooperation des Theaters Oberhausen mit dem städtischen Büro für Interkultur ist das Drama für ein Schauspielerpaar am Mittwoch, 14., und Donnerstag, 15. Februar, jeweils um 19.30 Uhr auf der Studio-Bühne am Will-Quadflieg-Platz zu erleben.

Das seit 2014 zu einem großen Teil von Russland besetzte Kohlerevier des Donbass hat sich 2075 in eine blühende Agrarregion verwandelt, so die Ausgangslage des Dramas von Anastasia Kosodii. Der Agrarwissenschaftler Vanya ist mit Tanya verheiratet, die als Zeitreisende die ukrainische Vergangenheit erkundet. Eines Tages kehrt Tanya von ihrer Expedition in die Historie nicht zurück. Vanya beginnt, im Dickicht der ukrainischen Geschichte nach ihr zu suchen.

Zwei Monate - länger wollte die „Vie“-Truppe nicht pausieren

„Donbas 2075“ wurde im Juni 2022 zwischen Luftangriffen uraufgeführt und war die erste Theaterpremiere in Saporischschja seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine. Das freie Theater „Vie“ hat sich der neuen ukrainischen Dramatik verschrieben und ist ein kulturelles Zentrum in Oberhausens nach wie vor unter Beschuss stehender Partnerstadt.

Ein schwacher Schimmer im Dunkel des Krieges: „Donbas 2075“ war das erste Bühnenereignis in der Partnerstadt Saporischschja nach Kriegsbeginn. Foto: Vie / Theater Oberhausen

Das 1991 gegründete Theater unterhält seine Kammerspiel-Bühne mit 75 Plätzen auf der Flussinsel Khortytsia, dem Mittelpunkt des historischen Saporischschja. „Goldenes Khortytsia“ hieß auch das Theaterfestival, das die „Vie“-Truppe von 2005 bis 2019 jährlich ausgerichtet hatte. Als das Ensemble die von der Corona-Pandemie gekappten Jubiläumsfeiern zu seinem 30-jährigen Bestehen zelebrieren wollte, begann der Überfall Russlands auf die Ukraine. Für zwei Monate waren alle künstlerischen Aktivitäten gestoppt - doch länger ließen sich die Kreativen in Saporischschja nicht aufhalten. „Vie“ waren die Ersten, die in der Partnerstadt wieder für ihr Publikum öffneten.

„Donbas 2075“ mit Olha Donik als Tanya und Pavel Nebroiev als Vanya basiert auf einem Text der ukrainischen Dramatikerin Anastasia Kosodii, deren Arbeiten sich schon vor der russischen Invasion mit dem Krieg und den Konfliktlinien im Osten der Ukraine auseinandersetzten.

Zu sehen ist „Donbas 2075“ in ukrainischer Sprache mit englischen Übertiteln. Karten kosten 15 Euro, erhältlich bei der Theaterkasse, 0208 8578 184, online theater-oberhausen.de

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen