Schwimmkurse für Kinder: Ausbilder werden dringend gesucht

Oberhausen Während der Corona-Pandemie fielen Schwimmkurse für Kinder aus. Jetzt muss nachgeholt werden. Doch es fehlen ehrenmtliche Ausbilder.

Der Rettungsschwimmverein DLRG macht sich Sorgen um die Schwimmfähigkeit der Kinder. Nur noch jedes zehnte Kind unter zehn Jahren lerne laut Statistiken schwimmen. Jeder fünfte Grundschüler habe keinen Zugang zu einem Schwimmbad. Auf der anderen Seite fehlen Ausbilder, die den Kindern und Jugendlichen das Schwimmen beibringen. Die DLRG startet deshalb zusammen mit dem Unternehmen Nivea ein Projekt: Pädagoginnen und Pädagogen können sich kostenlos zum Ausbilder fortbilden lassen.

Auch die DLRG Ortsgruppe ist beteiligt und informiert über das neue Projekt. Der Ablauf sieht wie folgt aus: In der örtlichen DLRG-Gruppe erwerben die Teilnehmer das Rettungsschwimmabzeichen Silber. „Die Rettungsfähigkeit der Begleitperson ist nicht nur elementare Grundvoraussetzung für den Schutz der Kinder – sie gibt auch die nötige Ruhe und Sicherheit, um die Kinder entspannt an das Wasser heranzuführen“, schreibt die DLRG in ihrer Mitteilung. Anschließend gibt es zwei überregionale Lehrgänge: In einem ersten, zweitägigen Block vermitteln die Ausbildungsprofis der DLRG, wie Kinder spielerisch ans Wasser gewöhnt werden. In einem zweiten zweitägigen Block erwerben die Teilnehmer die Qualifikation zum „Ausbildungsassistent Schwimmen“. Dieser befähigt zur Abnahme der Seepferdchen-Prüfung. Dieser Lehrgang ist zudem vom DOSB (Deutscher Olympischer Sportbund) als Vorstufenqualifikation auf dem Weg zum Trainer anerkannt.

Das kostenlose Angebot richtet sich an Grundschullehrer, Tagesmütter, Erzieher sowie Lehrkräfte der Klassen 5 und 6. Nähere Informationen erhalten Interessierte in Oberhausen bei Peter Thomé unter der E-Mail-Adresse info@dlrg-oberhausen.de.

