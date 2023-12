Blick auf den Busbahnhof am Willy-Brandt-Platz in Oberhausen: Zu Weihnachten gibt es wichtige Fahrplanänderungen.

Service So ändert sich der Fahrplan der Stoag an Weihnachten

Oberhausen Wer an den Weihnachtsfeiertagen in Oberhausen mit Linienbus oder Straßenbahn unterwegs ist, muss einige Änderungen beachten.

An den kommenden Feiertagen fahren die Busse der Stoag in Oberhausen nach einem besonderen Fahrplan. Das sind die wichtigsten Details.

Heiligabend gilt bei allen Linien zuerst der Sonntagsfahrplan, zwischen 18 und 19 Uhr tritt dann der Nachtexpress-Fahrplan in Kraft. Die Busse fahren im Stundentakt nach dem Nachtexpress-Fahrplan so lange, bis am 25. Dezember morgens gegen 9 Uhr die Taglinien nach dem Sonntagsfahrplan starten.

Die Straßenbahn fährt an Heiligabend bis ca. 18 Uhr ebenfalls nach dem Sonntagsfahrplan. Am 25. Dezember gilt bei der Stoag ganztägig der Sonntagsfahrplan.

In der Stoag-App gibt es die genauen Fahrtangaben

Bei den städteübergreifenden Verbindungen gilt auf den Linien X42, SB91, 263 und 979 bis ca. 10 Uhr ein Sonderfahrplan, danach sind die Busse nach dem regulären Sonntagsfahrplan unterwegs. Am 26. Dezember fahren alle Linien planmäßig laut Sonntagsfahrplan.

In der Stoag-App gibt es die genauen Fahrtangaben für alle Linien in Echtzeit, auch für die städteübergreifenden Linien. Telefonische Auskünfte gibt es an Heiligabend und an allen Weihnachtstagen kostenlos rund um die Uhr unter der Hotline 0800 6 50 40 30 (gebührenfrei aus allen dt. Netzen).

