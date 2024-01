Songs der 60er Jahre zum Mitsingen im Gdanska

Oberhausen Till Bittroff und Winfried Baar blicken auf lange Band-Karrieren zurück und spielen im Literaturhaus-Domizil „Songs, die alle kennen“.

Im Gdanska am Altmarkt startet am Sonntag, 21. Januar, von 17 bis 19 Uhr ein neues Projekt, das demnächst regelmäßig im Literaturkeller unter dem Theater (Eingang Gutenbergstraße) loslegen soll. Ideengeber, Musiker und Moderator ist Winfried Baar: „Gemeinsam singen mit Till und Baba“ nennt sich das Programm zweier Rock-Veteranen.

„Till und Baba“ – das sind Till Bittroff und Winfried Baar, zwei bekannte Oberhausener Musiker. Die Musik ließ Baar nicht mehr los, seitdem er als Zehnjähriger im Rombergschen Knabenchor in Paris und Amsterdam Bühnenluft geschnuppert hatte. Mit 15 gründete er mit einem Schulfreund die „Doristers“, ein Duo, das sich auf den Spuren der Everly Brothers erste Lorbeeren verdiente. Die von ihm mitbegründeten „Downtown Angels“ wurden in den 1960ern zu einer der beliebtesten Bands der Region. 1977 folgte die Folkrock-Gruppe „Reifrock“, bei der Till Bittroff die Gitarre übernahm und maßgeblich an allen drei CD-Produktionen beteiligt war.

Intuitiv findet das Duo reizvolle Harmonien

Nach etlichen Revivals und einer stattlichen Zahl weiterer Bands war es für „Till und Baba“ nun an der Zeit, der gemeinsamen Vorliebe für ausgefeilten Harmoniegesang in einer kleinen, akustischen Formation nachzugehen. Gesanglich ergänzen sich die beiden Stimmen ausgezeichnet. Intuitiv finden Till Bittroff und Winfried Baar interessante und reizvolle Harmonien. Das Repertoire der beiden Musiker ist unerschöpflich und reicht vom frühen Rock’n‘Roll bis in die Gegenwart. „Die Auswahl fällt sehr schwer“, meinen Till und Baba. „Es gibt so viele tolle Lieder, dafür ist ein Konzertabend allein zu kurz“.

Zudem ist der Termin im Domizil des Literaturhauses ausdrücklich eine Einladung zum gemeinsamen Singen „von Songs, die alle kennen.“ Die Texte erscheinen als Projektion. Der Eintritt kostet 10 Euro.

