Die Zeit der Bagger und Baufahrzeuge ist zu Weihnachten an der Kewerstraße erst einmal vorbei.

Baustellenfrust Stadt erklärt: Kewerstraße wird am 22. Dezember freigegeben

Oberhausen Zum Weihnachtswochenende hin endet die Sperrung der Kewerstraße. Vor allem die Autofahrer im Stadtteil Alstaden können aufatmen.

Eine schöne Bescherung hat Stadtsprecher Frank Helling für den Stadtteil Oberhausen-Alstaden parat: „Die Freigabe der Kewerstraße soll planmäßig am Freitag, 22. Dezember 2023, nachmittags erfolgen.“

Das hat der Stadtsprecher am Donnerstag auf Anfrage der Redaktion erklärt. Die Autofahrer in Alstaden können damit nach monatelanger Sperrung der wichtigen Verbindungsstrecke aufatmen. Die Umleitung über Rehmer und Hiberniastraße entfällt; die Strecke unter der erneuerten Eisenbahnbrücke an der Kewerstraße ist ab Freitagnachmittag frei.

Im Jahr 2024 soll allerdings schon die nächste Baustelle starten

Allerdings hat die Stadtverwaltung ja bereits angekündigt, den ziemlich schmalen und kurvigen Verlauf von Bebelstraße und Kewerstraße so zu ändern und zu verbreitern, dass sich hier die Linienbusse der Stoag künftig problemlos begegnen können. Dafür soll die 100 Jahre alte Buche in Nähe der Bahnbrücke Kewerstraße gefällt werden. Diese Arbeiten sollen im Jahr 2024 stattfinden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen