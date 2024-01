Stoag sucht Personal: Busfahrer werden in sechs Monaten

Oberhausen Um den Personalmangel zu bekämpfen, wirbt die Stoag mit einem Angebot: Das Busunternehmen zahlt den Führerschein und gibt eine Job-Garantie.

Welche Folgen Personalmangel haben kann, erleben derzeit Oberhausener, die auf den Bus angewiesen sind. Aufgrund des hohen Krankenstandes unter den Fahrern gilt seit Montag ein Notfahrplan. Das Oberhausener Verkehrsunternehmen Stoag wirbt nun aktiv um neue Kräfte – mit erstaunlichen Konditionen.

Gemeinsam mit der Agentur für Arbeit, dem Jobcenter und der Fahrschule Krüssmann hat die Stoag ein Ausbildungsprojekt geschnürt. Der Clou: Der Busführerschein ist umsonst und die Anwärter erhalten schon zu Beginn der Ausbildung einen unbefristeten Arbeitsvertrag bei der Stoag. Nach nur sechs Monaten sollen die ausgebildeten Kräfte dann das Busfahrer-Team in der Stadt verstärken.

Busfahrer-Ausbildung: Drei Schnuppertage im Februar und März

Die Ausbildung startet am 1. April. Damit niemand ins kalte Wasser springen muss, bieten die Projektpartner drei Schnuppertage an. Bei den „Look&See Days“ im Februar und März auf dem Stoag-Betriebshof können Interessierte Fragen stellen und selbst am Steuer eines 330 PS starken Busses sitzen. Die Voraussetzungen für den Ausbildungsstart: Man ist mindestens 23 Jahre alt, hat einen Führerschein Klasse B, mindestens zwei Jahre Fahrerfahrung und gute Deutschkenntnisse. „Bei Interesse am Beruf steht einer Bewerbung für die Qualifizierungsmaßnahme nichts entgegen“; heißt es in einer mItteilung der Stoag.

Die Schnuppertage finden am 1. Februar, 19. Februar und 4. März jeweils von 8.45 bis ca. 12.30 Uhr auf dem Betriebshof der Stoag, Max-Eyth-Straße 62, 46149 Oberhausen, statt. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung für einen der drei Tage per Mail erforderlich. (Adresse: personalabteilung@stoag.de)

Busfahrer: Ausbildung in Oberhausen dauert sechs Monate

Die sechsmonatige Ausbildung besteht aus einer viermonatigen theoretischen Ausbildung bei der Fahrschule Krüssmann (SBH West GmbH) in Oberhausen und einer zweimonatigen praktischen Ausbildung auf Linienbussen bei der Stoag. Hier kommen auch moderne Elektrobusse zum Einsatz. Nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung in der Fahrschule und der Prüfung erhalten die Teilnehmenden die Fahrerlaubnis Klasse D/DE. Weitere Infos gibt es unter www.stoag.de

