Auf Bahnsteig 7 des Hauptbahnhofs Oberhausen eskalierte am Freitagabend (9. Februar) ein Streit zwischen Fahrgästen und Kontrolleuren (Archivbild).

Bundespolizei Streit im Regionalexpress eskaliert bei Halt in Oberhausen

Oberhausen Die Bundespolizei hat im Oberhausener Hauptbahnhof zwei Verdächtige gefasst, die zwei Ticket-Kontrolleure attackiert haben.

Im Regionalexpress der Linie 3 ist es am Freitagabend, 9. Februar, am Oberhausener Hauptbahnhof zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern und zwei Mitarbeitern eines Fahrkartenprüfdienstes gekommen. Nach der Flucht konnte das tatverdächtige Duo festgenommen werden, berichtet die Bundespolizei.

Während der Anfahrt zum Hauptbahnhof Oberhausen hat sich der Streit im RE 3 gegen 22.50 Uhr entwickelt. Die Auseinandersetzung setzte sich beim Halt am Bahnsteig 7 des Hauptbahnhofs fort: Ein 29-jähriger Mann aus Somalia hielt einen 26-jährigen syrischen Prüfdienstmitarbeiter fest, währenddessen ein 21-jährige Guineer auf ihn eintrat und einschlug.

Fahrkarten-Kontrolleur bespuckt und in die Arme der Bundespolizei geflüchtet

Der andere Fahrkartenkontrolleur verhinderte zunächst die Flucht der beiden Täter. Diese bespuckten den 22-jährigen Mann, wie sein Kollege ebenfalls aus Syrien stammend, rissen sich los und flüchteten den Treppenabgang hinunter. Die beiden Kontrahenten liefen den zu diesem Zeitpunkt bereits alarmierten Bundespolizisten direkt in die Arme. Unter Zwang wurden sie der Wache zugeführt. Ein Atemalkoholtest ergab bei beiden Männern einen Wert von 0,1 Promille.

Der 26-jährige Verletzte ist in Begleitung seines Kollegen in ein Krankenhaus gebracht worden. Er erlitt Verletzungen im Gesicht, im Bereich des Oberkörpers und am Schienbein. Gegen die Verdächtigen wird nun wegen der gefährlichen Körperverletzung und des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

