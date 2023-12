Sturmtief „Zoltan“: Weihnachtsmarkt in Oberhausen abgesagt

Oberhausen Ein Sturmtief fegt über NRW. In Essen und Duisburg sind Weihnachtsmärkte abgesagt worden. Auch in Oberhausen zieht ein Veranstalter Konsequenzen.

Das Sturmtief „Zoltan“ fegt am heutigen Donnerstag (21.12.) auch über Nordrhein-Westfalen. Der Deutsche Wetterdienst sagt für Oberhausen Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 70 und 85 Kilometern pro Stunde voraus. Gewarnt wird insbesondere vor herabstürzenden Ästen und Gegenständen. Bei diesen Aussichten kapitulieren nun reihum auch die Organisatoren der Weihnachtsmärkte: In Essen und Duisburg bleiben die Buden heute dicht und auch in Oberhausen zieht zumindest Maximilian Janetzki für den City-Weihnachtsmarkt am Altmarkt die Notbremse.

„Für heute sagen wir alles ab“, sagt er auf Nachfrage unserer Redaktion, „morgen gucken wir situativ, wie es weitergeht.“ Die Sicherheit der Gäste stehe an erster Stelle. Herabfallende Ziegel oder umstürzende Bauzäune könnten gefährlich werden. Er hoffe nun, dass das Unwetter bis Freitagabend vorübergezogen ist, weil dann einer der Höhepunkte des diesjährigen Bühnenprogramms, die Coverband „Time“, erwartet werde: „Darauf freuen sich schon so viele Leute.“ Geöffnet hat der City-Budenzauber noch bis zum 23. Dezember. Öffnungszeiten: donnerstags 12 bis 21 Uhr, freitags und samstags 12 bis 22 Uhr, sonntags 12 bis 20 Uhr.

Weihnachtsmarkt am Centro: Der Sturm könnte Waren beschädigen

Beim letzten Feierabendmarkt des Jahres am Zentrum Altenberg haben sie am heutigen Donnerstag (21.12) mehr Glück: Der größte Teil des Angebots kann sicher und trocken ins Eisenlager verlegt werden. Nach draußen müssen die Besucherinnen und Besucher nur, um sich Speisen und Getränke zu besorgen. Und auch dort will Veranstalter Heinz Wagner für so viel Komfort wie möglich sorgen. Die Imbissbuden sollen nahe dem Eingangsbereich im Rondell angeordnet werden. „So können sie sich gegenseitig schützen“, hofft Wagner.

Der Weihnachtsmarkt am Centro Oberhausen bleibt auf. Budenbetreibern bleibt es selbst überlassen, ob sie wegen des Sturmtiefs öffnen wollen. Foto: Frank Oppitz / FUNKE Foto Services

Unter dem Motto „Mit Freunden feiern, bevor die Familie kommt“ werden auf dem Feierabendmarkt insbesondere kreative, in liebevoller Handarbeit erstellte Produkte angeboten. So können kurz vor dem Fest noch Geschenke erstanden werden. Die Stände an der Hansastraße 20 sind von 16 bis 20 Uhr geöffnet.

Vom Centro-Weihnachtsmarkt gibt es zwar keine offizielle Absage, jedoch überlässt Organisator Marcus Remark den Händlerinnen und Händlern selbst die Entscheidung, ob sie ihre Bude unter den Wetterbedingungen öffnen wollen. Wind sei kein Problem und auch Regen nicht, so Remark, doch die Kombination aus beidem könne dafür sorgen, dass Waren beschädigt würden. Er vermutet, dass einige Budenbetreiber deshalb heute nicht öffnen werden.

