„Tausend und eine Nacht“ beim Oberhausener Neujahrskonzert

Oberhausen. Das Sinfonieorchester Ruhr und Gesangssolisten wollen am 7. Januar 2024 in der Luise-Albertz-Halle beschwingt ins neue Jahr starten

Bereits zum achten Mal zelebriert das von der Mülheimer Cellistin Carolin Schröder gegründete Sinfonieorchester Ruhr, erneut unter der Gesamtleitung der jungen Dirigentin Mareike Jörling, am Sonntag, 7. Januar 2024, um 11 Uhr lädt das traditionelle Neujahrskonzert in der Luise-Albertz-Halle. Geboten wird ein Programm ganz im Zeichen musikalischer Leichtigkeit, um spritzig und beschwingt ins Jahr 2024 zu starten.

Gemäß dem Motto „Tausend und eine Nacht“ erklingen orientalische (oder vielmehr seinerzeit als „orientalisch“ imaginierte) Operetten- und Walzer-Klänge. Neben den Walzern „Gold und Silber“ von Franz Léhar und „Tausend und eine Nacht“ von Johann Strauß spielt das Sinfonieorchester Ruhr klangvolle Arien aus den Operetten „Das Land des Lächelns“, „Giuditta“ und „Der Favorit“ sowie weitere musikalische Bonbons von Strauß, Léhar und Ziehrer.

Die 25-jährige Mareike Jörling ist an ihrer Detmolder Hochschule eine von nur zwei Studentinnen des Dirigentenfachs - und selbst bundesweit als junge „Stabesfürstin“ eine rare Erscheinung. Foto: Tanja Pickartz / FUNKE Foto Services

Als Solisten verpflichtete Carolin Schröder zum einen die junge russische Sopranistin Irina Trutneva, die ihr Gesangsstudium an der Hochschule für Musik Detmold mit Bravour absolvierte und bereits bei zahlreichen Produktionen und Konzerten solistisch in Erscheinung getreten ist. Den männlichen Solistenpart übernimmt der gebürtige Oberhausener lyrische Tenor Fabian Strotmann, der trotz seines jungen Alters heute schon zu den vielseitigen Solisten seiner Generation zählt.

Ungewollter Ausnahmestatus für die Dirigentin der Ruhrsinfoniker

Im nach wie vor von Männern dominierten Beruf des „Stabesfürsten“ ist die junge Oldenburgerin Mareike Jörling eine von bisher nur wenigen Frauen, die das ändern wollen. Die 25-Jährige macht gerade ihren Master im Studienfach Dirigieren an der Hochschule für Musik in Detmold. In Jörlings Klasse sind sieben Studierende, zwei davon weiblich. Im nächsten Wintersemester wird keine Frau mehr dabei sein - der ungewollte Ausnahmestatus bleibt der jungen Musikerin erhalten. Die Moderation ihres Neujahrskonzertes liegt wieder in den Händen von Dr. Matthias Schröder, Professor an Detmolds Hochschule für Musik.

Karten für das Neujahrskonzert 2024 gibt‘s zum Preis von 25 Euro, ermäßigt 15 Euro, inklusive Vorverkaufsgebühr online unter sinfonieorchesterruhr.de oder bei den Tourist-Informationen am Willy-Brandt-Platz sowie im Centro (an der Coca-Cola-Oase).

Als besonderes Highlight bietet „Charlie‘s“ im Wintergarten der Luise- Albertz- Halle im Anschluss an das Neujahrskonzert 2024 ein winterliches Buffet zum Preis von 39 Euro an. Anmeldungen für das Buffet bitte bis zum 2. Januar per Mail an info@cco-eventgastronomie.de oder unter 0208 8590 888.

