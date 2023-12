Last-Minute-Geschenke: Kurz vor Weihnachten findet in Oberhausen eine Schallplattenbörse statt. (Symbolbild)

Vinyl Termin für Musik-Fans: Schallplattenbörse in Oberhausen

Oberhausen Schallplatten-Fans können kurz vor Weihnachten in Oberhausen noch auf Schnäppchen-Jagd gehen. Börse lädt am 17. Dezember zum Stöbern ein.

Die Schallplatte verschwindet nicht - im Gegenteil: Sie befindet sich seit geraumer Zeit auf Wachstumskurs. 2021 lag der Vinyl-Umsatz laut Zahlen des Bundesverbands für Musikindustrie bei 110 Millionen Euro und hatte sich damit binnen zehn Jahren verzehnfacht. Die Veranstaltung am Sonntag, 17. Dezember, in Oberhausen dürfte daher auf größeres Interesse stoßen: Kurz vor Weihnachten findet in der Luise-Albertz-Halle noch eine Schallplattenbörse statt.

In der Stadthalle an der Düppelstraße können Musik-Fans am dritten Advent auf Schatzsuche gehen. Zwischen 11 und 16 Uhr stehen die Händler mit ihren Schallplatten bereit. Angeboten werden Platten und CD‘s mit Musik aus allen Jahrzehnten seit den 50er Jahren. Die Preise beginnen schon bei 50 Cent.

Veranstalter ist die Agentur Lauber. Der Eintritt kostet vier Euro, Kinder bis zwölf Jahre kommen umsonst rein. Mehr Informationen gibt es auf www.schallplatten-boersen.de

