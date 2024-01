Theater zeigt Correctiv-Enthüllungen als szenische Lesung

Oberhausen Intendantin Kathrin Mädler: „Nur wenn wir menschenfeindliches Agieren deutlich beschreiben, können wir es verhindern.“

Bei manchen firmiert der Skandal bereits als zweite „Wannseekonferenz“: Die investigative Redaktion von Correctiv veröffentlichte am 10. Januar eine Recherche rund um ein Treffen von AfD-Politikern, Neonazis und finanzstarken Unternehmern in einem Hotel in Potsdam. Sie debattierten die Vertreibung von Millionen von Menschen aus Deutschland. Regisseur Kay Voges, der seine lange Theaterkarriere einst in Oberhausen gestartet hatte, bringt die investigative Recherche in einer szenischen Lesung am Mittwoch, 17. Januar, auf die Bühne des Berliner Ensembles. Das Theater Oberhausen zeigt einen Livestream um 21 Uhr in der Bar. Zudem wird der Stream online auf theater-oberhausen.de zu sehen sein.

Aufklärerischer Arbeit sieht sich das Theater Oberhausen verpflichtet. Kathrin Mädler - Intendantin des Theaters Oberhausen

Neben dem klar sichtbaren Vormarsch rechtsgerichteter Parteien und der Verbreitung demokratiefeindlicher Tendenzen entwickelt sich rechtsextremes Gedankengut bereits zu verstörend konkreten und gewaltvoll rassistischen Plänen. Rechte Netzwerke reichen weit hinein in gesellschaftlich einflussreichen Gruppen. Die Correctiv-Recherche hat diese Bedrohung, die eigentlich allen bewusst sein sollte, deutlich sichtbar gemacht. Sie zeigt, was Deutschland zu erwarten hätte, wenn diese Ideen eine Chance bekämen, politisch wirksam zu werden.

„Nur wenn wir demokratie- und menschenfeindliches Agieren deutlich beschreiben, können wir es verhindern“, meint Intendantin Kathrin Mädler: „Solch aufklärerischer Arbeit sieht sich das Theater Oberhausen verpflichtet – mit den Mitteln der Kunst. Mit dem Livestream aus dem Berliner Ensemble hoffen wir, dazu beizutragen, das Bewusstsein für die Verletzlichkeit der Demokratie in unserem Land zu stärken.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen