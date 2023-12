Turbinenhalle Oberhausen: Party-Location mit Industriecharme

Oberhausen. In der Turbinenhalle in Oberhausen wurde früher Strom für die Industrie erzeugt, heute warten dort große Partys. Alle Infos in der Übersicht.

Turbinenhalle Oberhausen: Die umfunktionierte Industriehalle ist jetzt ein Party-Hotspot.

Seit mehr als 30 Jahren wird hier in der Großraumdisco gefeiert.

Was die Turbinenhalle früher einmal war, welche Events heute dort stattfinden und wann die nächsten Party-Termine sind, haben wir zusammengefasst.

Die Turbinenhalle in Oberhausen hat sich seit 1993 von einer Großraumdisco zu einem beliebten Veranstaltungsort im Ruhrgebiet entwickelt. Nationale und internationale Künstler sind dort schon aufgetreten. Zuletzt hat die Kult-Band Die Ärzte drei Konzerte an aufeinander folgenden Tagen gespielt. Außerdem finden in und rund um die Turbinenhalle Oberhausen regelmäßig Messen, Conventions und Festivals statt – ob Metal, Hip Hop, elektronische Musik oder Schlager.

Was war die Turbinenhalle früher?

In dem 1909 gebauten Gebäude wurden Strom und Druckluft erzeugt, um die Eisenhütte II, die als Erweiterung der Gutehoffnungshütte errichtet wurde, zu versorgen. Entgegen der heutigen Bezeichnung beherbergten die Hallen aber keine Turbinen, sondern Gasmaschinen.

Mit der wachsenden Konkurrenz aus dem Ausland, wo Massenstahl günstiger produziert wurde, und der beginnenden Stahlkrise wurde der Hochofenbetrieb 1979 eingestellt. Durch das Aus der Eisenhütte verlor auch die Turbinenhalle ihre ursprüngliche Funktion.

Anfang der 1990er-Jahre entstand dann auf dem ehemaligen HOAG-Gelände (Hüttenwerke Oberhausen) das Centro, das 1996 eröffnete und im Laufe der Jahre immer weiter wuchs. Außerdem wurde die Arena Oberhausen (mittlerweile Rudolf-Weber-Arena) eingeweiht. Beide liegen in der Nachbarschaft der Turbinenhalle.

Was passierte nach der Hütten-Schließung mit der Turbinenhalle?

Nach einigen Jahren Leerstand öffnete die Turbinenhalle 1993 unter der Führung von Edgar Engel erstmals als Großraum-Disco mit mehreren kleineren Diskotheken (Mainhall, T-Club, Turbinenkammer, Turbo-Stadl und Cosmo), die unterschiedliche Musikgeschmäcker bedient haben.

Mehr als zehn Jahre existierte die Diskothek in dieser Form, ehe der heutige Chef Michael Neumann 2007 übernahm und das Konzept umstrukturierte. Als einzige übrig gebliebene Disco gibt es nun noch „Steffys Nightclub“, der neu ins Leben gerufen und 2019 umfassend modernisiert wurde.

Wie groß ist die Turbinenhalle Oberhausen?

Insgesamt verfügt die Turbinenhalle, die aus mehreren Gebäuden besteht, über mindestens fünf Bereiche, die in verschiedener Form aufgeteilt werden können. Die Turbinenhalle 1 fasst bis zu 3500 Besucher, die Turbinenhalle 2 bis zu 2000, das Steffys kann etwa 1000 bis 1500 Besucher beherbergen. Die ehemalige „Kammer“ steht ebenfalls zur Verfügung. Vor einigen Jahren kam noch die ehemalige Soccerhalle „Centreville“ hinzu, die mittlerweile als Messebereich genutzt wird.

Was findet heute noch in der Turbinenhalle statt?

Seit 2007 Inhaber und Geschäftsführer: Michael Neumann vor der Turbinenhalle Oberhausen. Foto: Kerstin Bögeholz / FUNKE Foto Services

Als Corona der Veranstaltungsbranche einen schweren Schlag versetzte und alle Veranstaltungen abgesagt werden mussten, nahm Neumann den Stillstand zum Anlass, umfangreiche Sanierungsarbeiten in und an der Turbinenhalle zu starten. Der Geschäftsführer beschloss, drei Millionen Euro in die Modernisierung der in die Jahre gekommenen Hallen zu stecken. Anders als andere Kulturbetriebe hat die Turbinenhalle die Krise gut überstanden: Bis Ende Oktober 2024 stehen bereits Termine auf der Webseite der Betreiber.

Wie komme ich zur Turbinenhalle Oberhausen?

Die Turbinenhalle befindet sich an der Straße „Im Lipperfeld“ und liegt direkt an der Mülheimer Straße (Bundesstraße 223). Mit dem Auto ist die Turbinenhalle am besten über die A42, Ausfahrt Oberhausen-Zentrum, erreichbar.

ist die Turbinenhalle am besten über die A42, Ausfahrt Oberhausen-Zentrum, erreichbar. Direkt vor der Turbinenhalle gibt es zahlreiche Parkplätze , die allerdings kostenpflichtig sind. Im Normalfall wird eine Gebühr von drei bis fünf Euro erhoben. Ansonsten sind – mit Glück – noch kostenfreie Parkplätze auf der Straße Im Lipperfeld zu bekommen.

, die allerdings kostenpflichtig sind. Im Normalfall wird eine Gebühr von drei bis fünf Euro erhoben. Ansonsten sind – mit Glück – noch kostenfreie Parkplätze auf der Straße Im Lipperfeld zu bekommen. Mit Bus und Bahn ist die Turbinenhalle sehr gut erreichbar. Vom Oberhausener Hauptbahnhof, dem Bahnhof Sterkrade oder dem Centro fahren mehrere Linien. Von den beiden Haltestellen „Lipperfeld“ oder „Feuerwache“ sind es etwa fünf Minuten Fußweg bis zur Turbinenhalle.

Das waren die Highlights in der Turbinenhalle im Jahr 2023

Die drei „Ärzte“-Konzerte im Oktober 2023 sind ein guter Beleg: Veranstaltungen in der Turbinenhalle sind oft sehr gut besucht. Nicht nur Musik-Veranstaltungen locken die Besucher in die Halle. Anfang September fand mit dem „Weekend of Hell“ eine Horror-Convention statt, bei der neben mehreren tausend Besuchern auch einige Schauspielerinnen und Schauspieler (u.a. Bai Ling aus „The Crow“, „Nixon“ oder „Crank: High Voltage“) aus der Szene dabei waren ebenso wie Filmregisseur Uwe Boll.

Zum Tanz in den Mai lud die Turbinenhalle zu einer Revival Party der früheren Oberhausener Diskotheken Blue Moon, Music Circus Ruhr und Old Daddy, die mit 4000 Besuchern großen Anklang fand. Die Gäste (Einlass ab 34 Jahren) schwelgten in Erinnerungen und ließen zur Party-Musik von früher die alten Zeiten noch einmal aufleben.

Zum Revival der Oberhausener Kult-Discos Music Circus Ruhr, Blue Moon und Old Daddy kamen 4000 Besucher in die Turbinenhalle. Foto: Frank Oppitz / FUNKE Foto Services

Was findet demnächst in der Turbinenhalle Oberhausen statt?

11. Januar 2024: Revolverheld

13. Januar 2024: Olaf Henning live mit Band

19. Januar 2024: Farid Bang x Capo x Bobby Vandamme

21. Januar 2024: Madsen (Nachholtermin)

Alle Infos zu den Veranstaltungen gibt es auf der Internetseite der Turbinenhalle.

