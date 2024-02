Ukrainer getötet: Jugendliche (14 und 15) unter Tatverdacht

Tödliche Auseinandersetzung: An der Bushaltestelle am Willy-Brand-Platz in Oberhausen ist ein 17-Jähriger angegriffen worden. Ein zweiter Ukrainer wurde schwer verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert. Er ist außer Lebensgefahr.

Volodymyr Yermakov floh vor den Bomben in seiner Heimat und starb in dem Land, in dem er sich sicher glaubte. Am Samstagabend wurde der Ukrainer vor der Bushaltestelle am Oberhausener Hauptbahnhof erstochen. Er wurde nur 17 Jahre alt. Sein Basketballverein Art Giants Düsseldorf trauert.

Wer ist tatverdächtig?

Drei weitere Jugendliche nahm die Polizei am frühen Freitagmorgen fest: „Heute Morgen vollstreckte die Mordkommission Haftbefehle gegen drei weitere Jugendliche (14-jähriger Deutsch-Grieche aus Herne, 14-jähriger Syrer sowie 15-jähriger Syrer, beide aus Gelsenkirchen), die als dringend tatverdächtig wegen gemeinschaftlich begangenen Mordes, versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung gelten“, teilt die Polizei mit. Bereits am Sonntagmorgen nahm die ermittelnde Polizei Essen zwei Tatverdächtige fest, darunter auch den 14-jährigen Deutsch-Griechen aus Herne. Dieser wurde im Anschluss seinen Eltern übergeben und nun erneut festgenommen. Ein 15 Jahre alter Deutsch-Türke aus Gelsenkirchen. Er sitzt seit Sonntag in Untersuchungshaft und gilt als Hauptverdächtiger.

Was ist über den ersten 15-jährigen Hauptverdächtigen bekannt, der am Sonntag festgenommen wurde?

Der 15-Jährige soll dem aktuellen Ermittlungsstand zufolge auf das Opfer eingestochen und es so getötet haben, sagte ein Polizeisprecher. Er soll bereits sehr oft mit der Polizei in Kontakt gewesen sein. Die Staatsanwaltschaft Essen sagt, er sei „erheblich kriminalpolizeilich in Erscheinung getreten“. Die Bild-Zeitung berichtet davon, dass der Jugendliche bekannt dafür sei, Körperverletzungen und Raubdelikte begangen zu haben. Er sei von der Polizei als Intensivtäter eingestuft worden.

Was ist über das Motiv bekannt?

Die Motive für die Tat seien noch Gegenstand der Ermittlungen, sagte der Polizeisprecher. Die Ermittler hatten zuvor bereits mitgeteilt, es gebe „keine konkreten Hinweise auf eine fremdenfeindlich motivierte Tat“. Vielmehr werde geprüft, ob die mutmaßlichen Täter schon häufiger nach der gleichen Masche etwa bei Raubüberfällen vorgegangen seien, sagte der Sprecher am Freitag. Es gebe Anhaltspunkte, dass die Gruppe „in der Art und Weise“ nicht zum ersten Mal vorgegangen sei. Diesmal sei die Situation dann aber so sehr eskaliert, dass ein Opfer starb.

Die ukrainische Seite allerdings vermeldete in einem ersten Facebook-Beitrag, dass die Ukrainer angegriffen wurden, „nur weil sie Ukrainer sind“. Der Basketballverband aus der ukrainischen Hauptstadt Kiew schrieb zunächst von „acht jungen Menschen mit arabischem Aussehen“ und korrigierte den Post später: Nach vorläufigen Erkenntnissen handele es sich um „Jugendliche nicht-deutscher Herkunft“.

Einem Bericht der Bild-Zeitung zufolge soll der 15-Jährige ohne erkennbares, nachvollziehbares Motiv gehandelt haben. Die Zeitung zitiert einen Polizisten mit den Worten: „Der Angreifer hat bewusst die Auseinandersetzung mit den deutlich älteren, größeren und sportlicheren Ukrainern gesucht und dann sofort rücksichtslos das Messer eingesetzt. Und von Reue war bei der Festnahme nichts zu spüren.“

Wie lief die Tat ab?

Nach Angaben der Bild-Zeitung fuhren beide Basketballer mit dem Bus vom Centro zum Hauptbahnhof, um von dort nach Düsseldorf weiterzufahren. Schon im Bus kam es zu Streitereien. An der Bushaltestelle vor dem Oberhausener Hauptbahnhof eskalierte die Auseinandersetzung. Zwei Jugendliche sollen den Ukrainern zu Hilfe geeilt sein: ein 14-jähriger Syrer und eine 13-jährige Deutsch-Libanesin. Sie erlitten ebenfalls schwere Verletzungen, da sie ebenfalls mit dem Messer attackiert wurden. Laut Bild-Zeitung erlitten sie sogenannte Abwehrverletzung an Armen und Händen. Einer konnte das Krankenhaus bereits verlassen.

Für die Tat gibt es nach Angaben der Ermittler „eine Vielzahl von Zeugen“. Außerdem seien Videoaufnahmen sichergestellt worden.

Wie geht es dem Teamkollegen des getöteten Ukrainers?

Neben dem Ukrainer wurde noch ein 18-jähriger Teamkollege schwer verletzt. Nach der Tat bezeichnete ein Sprecher des ukrainischen Außenministeriums seinen Zustand als stabil. Am Mittwochmittag teilte die Polizei Essen der Deutschen Presse-Agentur mit, dass der 18-Jährige nicht mehr in Lebensgefahr schwebt. Er befinde sich aber weiterhin im Krankenhaus.

Wie reagiert der Düsseldorfer Verein?

Volodymyr Yermakov galt in seinem Verein als hoffnungsvolles Talent und hatte sogar schon Trainingseinsätze in der Zweitliga-Mannschaft der Art Giants Düsseldorf. Mit bewegenden Worten machte der Verein den Tod des 17-Jährigen öffentlich. Nach der Tat richtete der Verein ein Spendenkonto ein. Das Geld soll die Familie etwa bei der Leichenüberführung und der Beisetzung unterstützen. Verantwortlich ist der Trainer der Junioren-Mannschaft, Marcin Hansen. Bis Mittwochmittag kamen bereits über 18.000 Euro zusammen.

Das Spiel gegen die Dresden Titans am vergangenen Sonntag wurde abgesagt. Das kommende Spiel bei den Basketball Löwen Erfurt soll wie geplant stattfinden, teilte die Liga NBBL auf Nachfrage mit. Die Partie ist für den kommenden Sonntag, 16 Uhr, angesetzt. Auf der Homepage der Liga drückt NBBL-Geschäftsführer Uwe Albersmeyer sein Beileid aus: „Wir sind bestürzt und fassungslos. Unsere Anteilnahme gilt der Familie, allen Angehörigen und Freunden des Verstorbenen.“ (mit dpa)

